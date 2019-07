Jongen (15) overleden door overdosis xtc: ‘Geen hulpdiensten, dat was de afspraak’

Een 15-jarige jongen uit het Belgische Keerbergen is overleden nadat hij vorige week in een coma belandde na een overdosis xtc. Intussen loopt er een gerechtelijk onderzoek naar zijn vrienden. Zij zouden het slachtoffer gepusht hebben om meer dan één xtc-pil te nemen. En toen de tiener onwel werd, zouden ze hebben afgesproken de hulpdiensten niét te alarmeren. Op die manier lieten ze hun vriend urenlang aan zijn lot over.

Het waren volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws hartverscheurende taferelen in het universitair ziekenhuis in Leuven, afgelopen weekend. De ouders van de 15-jarige N.H. kwamen er zondag afscheid nemen van hun jongste zoon, uitgerekend op de dag dat de vader van de tiener zijn 44ste verjaardag vierde. De jongen uit Keerbergen belandde vorige week maandag in coma na een overdosis xtc. Omdat zijn situatie uitzichtloos geworden was, beslisten de dokters afgelopen weekend in overleg met de familie om de machines af te koppelen. De tienerjongen overleed in de nacht van zondag op maandag.



N.H. was vorige week maandag samen met zes vrienden naar natuurdomein Hondsbossen in Sint-Katelijne-Waver getrokken, tussen Antwerpen en Brussel. Voor een verzetje, om het einde van de examens te vieren. Een stoer verzetje, waarbij op een bepaald moment ook xtc-pillen tevoorschijn werden getoverd. Enkele leden van de vriendengroep zouden N. gepusht hebben om niet één pil te slikken, maar er meerdere in te nemen. In de loop van de namiddag werd duidelijk dat N. slecht reageerde op de drugs. Hij werd onwel en wat zijn vrienden ook probeerden, de tiener kwam er maar niet bovenop. Toen de jongen uiteindelijk het bewustzijn verloor, sloeg bij de rest van de groep de paniek toe.

‘Geen hulpdiensten’

De tieners gooiden het op een akkoordje: wat er ook zou gebeuren, ze zouden niét de hulpdiensten bellen. Want dan zou aan het licht komen dat ze geëxperimenteerd hadden met xtc, en dát wilden ze liever niet met de politie en hun ouders delen. Daarom toetsten ze niet het noodnummer in, maar wel het nummer van hun dealer. Die gaf hen enkele ‘tips’ om de jongen er weer bovenop te helpen, maar geen van die tips was om onmiddellijk een ambulance te bellen.

Op die manier werd N. urenlang aan zijn lot overgelaten. Pas toen ’s avonds duidelijk werd dat zijn situatie alleen maar verslechterde, werden de hulpdiensten toch verwittigd. De 15-jarige jongen was op dat moment al in een coma beland en werd naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden gebracht. Hij werd later overgebracht naar het universitair ziekenhuis in Leuven, waar hij zondag overleed.

Onderzoek

Het Antwerpse parket is twee gerechtelijke onderzoeken gestart: naar handel en bezit van verdovende middelen met de dood als gevolg en naar schuldig verzuim (het besluit om geen hulp te verlenen aan iemand in nood). ,,De hulpdiensten zijn veel te laat verwittigd”, zegt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket. ,,Eén jongen is intussen voorgeleid voor de jeugdrechter en geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Schriek, die ervan verdacht wordt de verdovende middelen ter beschikking te hebben gesteld.” Gisteren werd ook een tweede jongere voor de jeugdrechter geleid: een meisje van 16 jaar uit Duffel. Zij werd vrijgelaten, op voorwaarde dat ze geen contact heeft met de andere jongeren uit de groep.