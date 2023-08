Jongen van 10 jaar doodgeschoten in Frankrijk, schutter nog op de vlucht

De schietpartij vond maandag rond 23.30 uur plaats in het zuidwesten van Nîmes. De jongen zat in de auto bij zijn oom, die ook werd neergeschoten. De politie werd opgeroepen voor meerdere geweerschoten buiten een gebouw en ontdekte ter plaatse een tiental kogelhulzen.

Even later arriveerde een man met zijn twee neven in een auto bij het universitair ziekenhuis van Nîmes. Hijzelf was drie keer beschoten, maar niet levensgevaarlijk gewond. De jongste inzittende, 10 jaar oud, overleed aan een schot in de rug. Het andere kind, dat op de achterbank zat, bleef ongedeerd.