‘Journalisten en activisten gehackt met Israëlische spionagesoftware’

De Pegasus-software van het Israëlische bedrijf NSO Group is gebruikt om 37 mobiele telefoons van journalisten, activisten en bedrijfsleiders over de hele wereld te hacken. Dat melden diverse internationale media, zoals The Washington Post, Le Monde en The Guardian op basis van eigen onderzoek. De telefoonnummers verschenen op een lijst van meer dan 50.000 nummers die volgens de onderzoekers mogelijk het doelwit waren voor surveillance door regeringen die Pegasus gebruiken.

Pegasus, dat is verkocht aan geselecteerde overheden en opsporingsdiensten, kan via een link mobiele telefoons hacken en in het geheim e-mails, oproepen en sms-berichten opnemen. Van een telefoon die geïnfecteerd is met de Pegasus-spyware, kunnen op afstand bestanden zoals foto’s en mails worden binnengehaald. Ook kan de microfoon op afstand worden aangezet. Volgens de NSO Group is de software uitsluitend bedoeld om criminelen en terroristen op te sporen en te schaduwen.

Een van de bevindingen van het mediaconsortium dat het onderzoek heeft verricht, is dat de spyware werd gebruikt om in te breken in de smartphone van de verloofde van de vermoorde Saoedische columnist Jamal Khashoggi. Op de lijst staan ook telefoonnummers van journalisten van nieuwsorganisaties zoals CNN, AP, Voice of America, The New York Times, The Wall Street Journal, Bloomberg News, Le Monde, The Financial Times en Al Jazeera. In reactie op de bevindingen van het consortium ontkende NSO dat haar technologie werd gebruikt tegen Khashoggi en zei dat het onderzoek gebrekkige aannames en feitelijke fouten bevatte.

Het onderzoek wordt geleid door de in Parijs gevestigde non-profitorganisatie Forbidden Stories in samenwerking met meer dan tachtig journalisten van zeventien internationale media uit tien verschillende landen. Volgens de onderzoekers komt het bewijs uit de telefoons via digitale forensische analyse door het beveiligingslab van Amnesty International.

Vorige maand publiceerde NSO Group haar eerste jaarlijkse ‘Transparency and Responsibility Report’, waarin staat dat haar producten door staten zijn gebruikt om grote terroristische aanslagen te verijdelen en drugshandelaren te ontmantelen. Meer bevindingen van het onderzoek zullen in de komende drie dagen worden bekendgemaakt, aldus The Washington Post.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.