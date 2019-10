Juffrouw aan Joodse scholieren: 'Maak je huiswerk, anders ga je naar de gaskamer’

Hartver­scheu­ren­de foto van dakloze kleuter (5) die koude spaghetti eet gaat wereld over

10:10 Een hartverscheurende foto van een 5-jarige kleuter die zijn avondeten op een vel karton eet, gaat sinds gisteren de wereld over. Een medewerker van een daklozencafé zag het jongetje moederziel alleen over straat in Dublin dwarrelen en ontfermde zich over het kind: ,,Moeten we dit echt accepteren?”