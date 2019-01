‘Julen maakte vrije val van 71 meter, autopsie is bezig’

Volgens Alfonso R. Gómez de Celis, afgevaardigde van de Spaanse regering in Andalusië, werd Julen vannacht om 01.25 uur teruggevonden door twee mijnwerkers en een agent van de Guardia Civil. Hij bevestigt de berichtgeving dat een gerechtelijk onderzoek loopt naar de dood van het jongetje. De autopsie op het lichaam is om 8.00 uur vanochtend begonnen. De eerste resultaten worden daarna doorgegeven aan de onderzoeksrechter. Het is dan aan justitie om die informatie openbaar te maken.



Gómez de Celis kon al wel melden dat de positie waarin Julen in de lange, smalle put werd teruggevonden er op wijst dat hij een vrije val van 71 meter heeft gemaakt. Daarna bleef hij op een stuk grond liggen en werd hij bedolven onder grond en zand dat hij in zijn val meesleepte. Niettemin wordt het gesteente dat op het jongetje lag onderzocht op zijn herkomst.



De graafwerkzaamheden duurden lang en vorderden maar traag, verwoordt de regeringsafgevaardigde het algemene gevoel dat onder de Spanjaarden leeft, maar dat was omdat de reddingswerkers er zeker van wilden zijn dat ze Julen niet nog meer zouden verwonden als hij nog zou leven. ,,Nu we weten, wat we nu weten, betreuren we dat ten zeerste. Ons diepste medeleven gaat nu uit naar de ouders en familie. Hun pijn is onze pijn, hun verdriet is ons verdriet.”