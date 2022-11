Julia (29) vaart op super-de-luxe jacht de wereld over en krijgt nog betaald ook: ‘Discretie is vereist’

Morgenochtend weer door de regen op de fiets of in de file naar werk? Denk dan maar niet te veel aan Julia Sjoukes (29). Zij vaart al 2 jaar op een ultra-luxueus jacht door de mooiste gebieden en krijgt daar nog voor betaald ook.

Wie Julia uit Rockanje aan het werk wil zien, moet diep, héél diep in de buidel tasten. Ze is stewardess op de Sherakhan, een Nederlands charterjacht van bijna 70 meter lang dat geschikt is voor 26 gasten, verspreid over dertien suites, een spa met sauna en massagekamer, sportzaal en jacuzzi’s binnen én op het dek. Er is een berg speeltjes - jetski’s, waterski’s, wakeboards, kajaks - en dag en nacht staat er een ploeg van 19 crewleden voor de gasten klaar. Wat het kost om hier vakantie te vieren? Een kleine half miljoen per week.

Volledig scherm Een tocht door de fjorden van Noorwegen: 'onvergetelijk' © privébeeld

,,Wat voor gasten dat aantrekt? Mensen die zich dat kunnen veroorloven”, lacht Julia. Discretie is een van de vereisten van deze baan die je volgens haar ‘niet zomaar’ bemachtigt. Net als zeebenen, bereid zijn lange dagen (of nachten) te werken en tot het uiterste willen gaan voor gasten. ,,Het onmogelijke mogelijk maken, dat is de uitdaging. We geven de tofste themafeesten aan boord, laatst hebben we Romeinse kostuums besteld voor alle gasten. Of we bouwen, zonder dat zij het weten, een compleet barbecue-strandfeest op een onbewoond eilandje. De gasten meren daar dan aan en ze weten niet wat ze zien, compleet verbaasd. Dat geeft mij een kick.”

Iets vergelijkbaars deed ze met een ‘picknick op hoogte’. ,,Tijdens het varen door de fjorden van Noorwegen, met uitzicht op de bergen en de wateren. Een verrassing voor de gasten en een onvergetelijke ervaring voor mij.”

Quote Ik heb weinig privacy maar je wordt aan boord heel snel heel hecht met collega’s

Frans Polynesië

Julia kan blijven vertellen over wat voor geweldige dingen ze ziet. Ontelbare dolfijnen, walvissen laatst ook, in de pacific. Tijdens het praten hapert haar internet. Ze zit nu in een barretje in Santa Cruz op Salvador, een van de Galapagos eilanden voor de kust van Ecuador. Ze kijkt uit op een metershoge cactus, palmbomen en een turkooizen zee vol witte jachten. Één ding is zeker: het schip waarop Julia vaart is het grootste. Ze liggen voor anker om te tanken, omdat ze morgen beginnen aan de grote oversteek naar Frans-Polynesië, midden in de grote oceaan. Daar stappen nieuwe gasten aan boord.

Haar eigen verblijf is trouwens niet zó luxe. Met minstens één maar soms drie andere crewleden deelt ze een cabin. ,,Ik heb weinig privacy maar je wordt aan boord heel snel heel hecht met collega’s.”

Quote Als ik vrij ben, hou ik nog steeds van reizen, bijvoor­beeld om te skiën

Deze dagen werkt Julia even op de Thandeka, een zeilschip van 37 meter lang van dezelfde firma (‘slechts’ 85.000 euro per week), waarop zij wachtdiensten draait van vier uur, in de nacht en overdag. ,,Verder ben ik tijdens de crossing verantwoordelijk voor de keuken. Maar normaal ben ik dus stewardess en zorg ik voor de gasten.”

Volledig scherm De crew is heel hecht © privébeeld

Volledig scherm Julia Sjoukes heeft haar droombaan gevonden, op dit luxe jacht © privébeeld Grappig, want ze droomde altijd al van een baan als stewardess, maar dan in de lucht. Eenmaal door de selectieprocedure van KLM moeten kandidaten vaak een paar maanden wachten. Dat deed ze, maar corona brak uit en er ontstond vertraging. ,,In de tussentijd ging ik op zoek naar iets anders en via-via kwam ik op de Sherakhan terecht. Ik had nooit verwacht dat ik dit geweldig zou vinden maar ik ben nu zeker van plan om te blijven. Ik zie groeimogelijkheden binnen dit bedrijf .”



Haar familie missen, dat vindt ze een van de schaarse nadelen van het werk aan boord, ondanks alle avontuur en glamour. ,,Ik mis het opgroeien van de kinderen van mijn broers en zus, dat vind ik lastig. Maar het wordt gaandeweg makkelijker en ik geniet van tijd dat ik ze wél kan zien.”



Ze werkt vier maanden ‘op’ en twee maanden ‘af’. ,,Als ik vrij ben, hou ik nog steeds van reizen, bijvoorbeeld om te skiën. Maar ik ben dus ook graag bij mijn familie. Niet voor niets kocht ik vorig jaar een eigen huis in Rockanje, dan kom ik ook echt ergens ‘thuis’.”

En, mag ze nou zelf ook wel eens via die grote glijbaan, van het glimmende zonnedek naar de zee? ,,Haha! We mogen wel eens wat dingen testen. Als er geen gasten zijn uiteraard.”

Volledig scherm Het jacht Sherakhan waarop Julia vaart © Yacht Charter Fleed

Volledig scherm De crew tuigt soms een groots feest op, op onbewoonde eilanden © privébeeld

Volledig scherm Het jacht is van alle gemakken voorzien © privébeeld