Julian Assange verliest Ecuadoraanse nationaliteit

De in Australië geboren Assange werd in 2018 officieel een burger van Ecuador. Hij verwierf die nationaliteit toen hij jarenlang in de Ecuadoraanse ambassade in Londen woonde. Daar vluchtte hij in 2012 naartoe toen hij in Zweden gearresteerd dreigde te worden na beschuldigingen van seksueel misbruik. Assange vreesde via Zweden te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij vanwege publicaties op zijn klokkenluiderssite onder vuur ligt.