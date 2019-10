Julian Assange verschijnt in Londense rechtbank en balt zijn vuist richting fans

WikiLeaks-oprichter Julian Assange is vandaag voor een Londense rechtbank verschenen over een Amerikaans verzoek tot uitlevering aan de Verenigde Staten. Zijn advocaten proberen uitstel te bekomen en beschuldigen er de VS zelfs van dat ze de Australiër probeerden te ontvoeren.

De 48-jarige Julian Assange kwam vandaag in een blauw pak voor de dag en balde zijn vuist in de richting van zijn supporters, die op de publieke tribune zaten. Voor de rechtbank hadden er zich zowel voor -als tegenstanders verzameld. Assange droeg geen baard meer, in tegenstelling tot toen hij verbleef in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen.

De Amerikaanse regering beschuldigt Assange van samenzwering met Chelsea Manning, vroeger analist bij de Amerikaanse militaire inlichtingendiensten, om in 2010 via Wikileaks geheime inlichtingen te lekken over het militaire optreden van de VS in Irak en Afghanistan. De aanklacht telt in totaal 18 punten. Als de Australiër over de hele lijn schuldig wordt verklaard, riskeert hij 175 jaar cel.

Advocaat Mark Summers zegt volgens SkyNews dat de VS ‘ingebroken’ hebben in de mailconversaties tussen Assange en zijn advocaten toen hij in de Ecuadoraanse ambassade zat. Ook claimt hij dat er ‘gemaskerde mannen’ in kantoren hebben ingebroken.

Assange zit sinds april in de zwaarbeveiligde gevangenis Belmarsh in het oosten van Londen, nadat hij zich zeven jaar lang op de ambassade van Ecuador in de Britse hoofdstad had verschanst. Daar werd hij in april naar buiten gesleurd. Bovendien is in Zweden een onderzoek naar een veronderstelde verkrachtingszaak heropend.

Bewonderaars zien Assange als een held die machtsmisbruik van de regering laat zien. Tegenstanders schilderen hem af als een gevaarlijk figuur die de nationale veiligheid van de VS in gevaar brengt.

