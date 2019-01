Julio Poch kan collega's vergeven, maar Argentinië niet

‘Julen maakte vrije val van 71 meter, autopsie is bezig’

11:36 Sinds acht uur vanochtend wordt een autopsie op het lichaam van de 2-jarige Julen uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek worden vandaag nog doorgegeven aan justitie in Spanje. Dat werd vanochtend bekend gemaakt tijdens een persconferentie over de laatste uren in de zoektocht naar het jongetje dat dertien dagen geleden in een put viel. Wel is duidelijk dat de jongen een vrije val van 71 meter maakte.