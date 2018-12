Juncker legt zijn opmerking uit na openlijk ruzietje met May in Brussel

,,Dit lijkt niet op een uitwisseling van vriendelijke woorden’’, schreef journalist Philip Sime vanochtend bij een video van het voorval, die al snel viraal ging. Op de beelden, waarbij geluid ontbrak, was te zien hoe May midden in een vergaderzaal fel in gesprek ging met Juncker. Liplezers helderden voor Channel 5 News op wat ze precies zei.



,,Hoe noemde je me?’’, begon ze. ,,Je noemde me vaag. Ja, dat deed je. Vaag, jawel.’’ Vlak nadat een verbaasde Juncker had ontkend, liep Mark Rutte de zaal in. Hij leek de boel te sussen: vlak voor het einde van de video sloeg hij zijn armen zacht om de twee heen.



Na het incident bekende May dat ze een ‘stevig gesprek’ met Juncker had gehad. ,,Ik denk dat je zulke discussies kunt hebben als je een werkrelatie hebt opgebouwd en goed samenwerkt’’, zei ze tegen de pers. ,,En het werd uiteindelijk duidelijk dat hij over het hele debat sprak toen hij dat woord gebruikte.’’ Juncker beaamde dat tegenover journalisten. ,,Toen ze had gecheckt wat ik had gezegd, hebben we gekust.’’



De betekenis van zijn opmerking blijkt overigens ook wel uit de exacte woorden die Juncker gisteravond sprak bij een persconferentie. ,,We willen graag dat onze Britse vrienden hun verwachtingen duidelijk maken, want dit debat is soms vaag en niet secuur en ik wil opheldering.’’