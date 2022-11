Junta Myanmar laat honderden tot duizenden gevangenen vrij, onder wie meerdere buitenlanders

De amnestie zou worden verleend ter viering van de nationale feestdag van Myanmar. Over de hoeveelheid gevangenen die vrijkomen gaan verschillende berichten rond: de aantallen variëren daarbij van 700 tot 6000.

Bowman en haar man Htein Lin, een van de bekendste kunstenaars van Myanmar, werden in september schuldig bevonden aan het overtreden van de immigratiewet en allebei veroordeeld tot één jaar cel. Lin zat van 1998 tot 2004 in de gevangenis vanwege politieke protesten. De Japanse documentairemaker en journalist Toru Kubota werd vorige maand door een militair tribunaal tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens opruiing en het schenden van de telecommunicatiewet. Kubota filmde in juli onder meer protesten tegen de militaire junta in de grootste stad van het land, Rangoon.

Turnell werd eind september samen met Aung San Suu Kyi en nog drie anderen veroordeeld tot drie jaar cel voor het schenden van de wet rond staatsgeheimen. Mensenrechtenactiviste Aung San Suu Kyi won in 2020 de verkiezingen in Myanmar maar werd bij de militaire coup in 2021 gearresteerd. Zij kreeg eind oktober nog eens zes jaar cel opgelegd wegens corruptie.

De militaire junta greep op 1 februari 2021 de macht na democratische verkiezingen waar de militairen de uitslag niet van wilden erkennen. Het land van bijna 56 miljoen inwoners was eerder bekend onder de naam Birma. Het werd in 1948 onafhankelijk, maar wordt al sinds een militaire staatsgreep in 1962 door hoge militairen autoritair geregeerd of gedomineerd.

Het land was relatief democratisch in de jaren 2011-2021, mede dankzij acties van Aung San Suu Kyi die in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede won voor haar inzet voor mensenrechten en om het land te democratiseren. Later kwam zij onder vuur te liggen wegens regeringsgeweld onder haar bewind jegens de Rohingya-moslimminderheid in het land.