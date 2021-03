Juridisch gevecht om sperma ‘wonderhengst’ Totilas

De voormalige Nederlandse eigenaar van wonderhengst Totilas mag voorlopig geen ingevroren sperma meer verkopen van het in december overleden dressuurpaard. Dat heeft een Duitse kortgedingrechter dinsdag beslist. De zaak was aangespannen door Paul Schockemöhle (72), een oud-springruiter en paardenfokker die Totilas in 2010 kocht en de fokrechten bezit.

Volgens de rechter in Oldenburg is alleen Paul Schockemöhle Hengsthaltung GmbH in Mühlen, zo'n 100 kilometer over de grens bij Klazienaveen, gerechtigd om het diepvriessperma van Totilas te verkopen. Schockemöhle spande het kort geding aan tegen Kees Visser. De voormalige eigenaar verkoopt zogenoemde rietjes met zaadcellen van het succespaard. Volgens Schockemöhle gaf Visser hem bij de verkoop zo'n 400 rietjes mee, maar wilde hij er een aantal voor zijn eigen merries houden. De Nederlander zou beloofd hebben niets te verkopen, maar doet dat toch via hengstenstation Holstud in Lunteren, zo verklaarde de zeventiger tegenover Duitse media.

Kees Visser heeft hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak. Zijn advocaat en hij betwisten het verhaal van Schockemöhle. ,,Bij de verkoop van Totilas heb ik niet het sperma verkocht dat wij van hem hadden ingevroren. Paul Schockemöhle heeft in het recente verleden geprobeerd het sperma te kopen, maar hier ben ik niet op in gegaan”, verklaarde hij voor de rechtszaak tegenover de website horses.nl

Vruchtbaarder

Volgens de site, gespecialiseerd in nieuws uit de paardenwereld, verkoopt Schockemöhle in Nederland sperma van Totilas via het Gelderse hengstenstation Van Uytert. Merries worden er geïnsemineerd. Kees Visser maakt gebruik van de zogenoemde ICSI-techniek waarbij telkens één zaadcel uit het rietje wordt geïnjecteerd in eicellen, die na de bevruchting worden ingebracht bij draagmerries. Zo kunnen heel wat merries drachtig worden gemaakt. Het sperma dateert bovendien uit Totilas’ jonge jaren, toen de hengst nog een stuk vruchtbaarder was dan in zijn laatste jaren.

Visser bestrijdt ook de bevoegdheid van de Duitse rechter om over de zaak te oordelen. Schockemöhle was van mening dat de verkoop van Totilas zich richt naar Duits recht en spande daarom een kort geding aan in Duitsland. Hij liet eerder al weten ook naar een Nederlandse rechter te willen stappen als dat nodig is. Maar de rechter in Oldenburg verklaarde zich bevoegd.

Koliek

Totilas kreeg medio december volgens Schockemöhle een spuitje omdat hij een koliek had, een levensbedreigende buikkwaal. In Duitsland lopen 28 voor de fok goedgekeurde zonen van de zwarte hengst rond, in het buitenland enkele honderden. In zijn beste jaren werd Totilas omschreven als ‘wonderpaard’ en ‘levende legende’. De in Friesland gefokte hengst werd geroemd om zijn uitstraling, souplesse, kracht en was één brok energie.



Onder Edward Gal, een van de beste dressuurruiters ter wereld, werd Totilas groot. Het duo won grands prix, vestigde wereldrecords en veroverde drie keer goud op de WK in Kentucky in 2010. Ze waren met afstand favoriet voor Nederlandse winst op de Olympische Spelen, twee jaar later in Londen. Maar zover mocht het niet komen.

Totilas werd verkocht aan Paul Schockemöhle, die naar verluidt 10 tot 15 miljoen euro had geboden. De sportieve rechten gingen naar Ann-Kathrin Linsenhoff, stiefmoeder van de op dat moment redelijk onervaren Duitse ruiter Matthias Rath. Totilas leverde onder de Duitser vrijwel nooit meer aansprekende prestaties en verdween geruisloos uit de dressuursport.

Volledig scherm Matthias Rath (R) met Totilas tijdens het EK-dressuur in Rotterdam, in 2011. © EPA

Volledig scherm Matthias Rath met Totilas tijdens het EK in Aken in 2015. © EPA

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: