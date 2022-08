Jury: Nederlander Aydin C. schuldig in zaak Amanda Todd

Een Canadese jury heeft de Nederlander Aydin C. zaterdagmiddag (lokale tijd) schuldig bevonden aan het online afpersen van de Canadese Amanda Todd. Het destijds 15-jarige meisje maakte in 2012 een einde aan haar leven als gevolg van afpersing met seksueel getint beeldmateriaal.

Een door haar op YouTube gepost filmpje waarin ze haar wanhoop uitsprak, maakte haar zaak wereldnieuws. Ze was slachtoffer van ‘sextortion’: afpersing met seksueel getint beeldmateriaal. Dat was net voor haar dertiende verjaardag begonnen. Een maand na de video pleegde ze zelfmoord. Volgens de aanklagers in Canada was C. degene die Todd online lastig viel.

Hij is in 2018 in Nederland al veroordeeld voor digitale stalking en afpersing van 33 destijds minderjarige meisjes en één meerderjarig meisje, oplichting van vier homoseksuele mannen en een poging daartoe. In Canada werd C. verdacht van onder meer afpersing van Todd, maar hij staat niet terecht voor haar dood.

Uitgeleverd aan Canada

De 44-jarige C. werd in december 2020 uitgeleverd aan Canada. Ongeveer twee maanden geleden begon het proces tegen hem bij het Hooggerechtshof in New Westminster, een voorstad van het Canadese Vancouver. De twaalf juryleden kwam binnen een dag tot een schuldigverklaring. De uitspraak werd bijgewoond door de moeder van Amanda Todd. Ze reageerde luidruchtig op elke schuldigverklaring van het ten laste gelegde in het vonnis.

Volledig scherm De moeder van Amanda met een foto van haar dochter. © Twitter

Vakantiepark

C., die ook de Turkse nationaliteit bezit, voerde de activiteiten waarvoor hij in Nederland dus al veroordeeld is, uit vanaf een vakantiepark in Oisterwijk. In 2014 werd hij daar aangehouden. Toen was veel bewijsmateriaal in de zaak-Todd al gewist, betoogt de Canadese justitie, die de afgelopen maanden probeerde aan te tonen dat C. het materiaal daarvoor wel in zijn bezit had.

De verdachte, die er zelf het zwijgen toe doet en ontkent schuldig te zijn, zou 22 verschillende accounts op Facebook, Skype en YouTube hebben gebruikt om Todd online het leven zuur te maken. Tussen 2009 en 2011 veranderde Todd meerdere malen van school, maar al die tijd bleef ze gevolgd worden door online-accounts die volgens de aanklager allemaal van C. waren. Ook Todds moeder Carol kwam tijdens het proces aan het woord. Ze vertelde hoe zij in 2010 werd benaderd door een onbekend account dat haar foto’s van haar dochter zonder bovenkleding liet zien.

Skype-account ‘kelseyrain2'

Om te bewijzen dat de accounts aan de Nederlander toebehoorden, riep justitie in Canada onder meer twee getuigen uit Nederland op. Het gaat om twee vrouwen die in 2011 met C. contact hadden om een huis in Rotterdam te huren. Daarbij kregen ze een paspoortkopie van C. en een 06-nummer dat door justitie in Canada gekoppeld kan worden aan het Skype-account ‘kelseyrain2' en een aantal Facebook-accounts. Die accounts werden gebruikt bij het stalken van Todd. Vanuit het Skype-account werd in 2011 onder meer een bericht naar Todd gestuurd waarin ze gevraagd wordt of ze wat ‘cam-stuff’ kan doen.

Hartverscheurend waren de berichten die de tiener aan mensen in haar omgeving stuurde en waarin ze haar familie en vrienden vroeg goed uit te kijken met het accepteren van vriendschapsverzoeken van accounts die mogelijk van haar afperser waren. Todd was bang dat het afpersen haar hele leven zou duren, zei de aanklager eerder in deze zaak.

Zieke pedofiel

‘Ik voel me zo verdrietig, zo ziek’, schreef Todd op een gegeven moment, kort nadat weer beelden van haar verspreid waren. ‘Een zieke pedofiel chanteert me. Hij zal je een link sturen, van dingen die ik deed, dat was erg dom, maar mensen maken fouten.’ Todd smeekte mensen om geen inhoud te delen die ze van de afperser ontvingen. ,,Ik zou het liefst heel hard en heel lang willen huilen”, zei de openbaar aanklager, nadat ze de berichten had voorgelezen.

Volledig scherm Aydan C. in de rechtbank twee maanden geleden. © ANP