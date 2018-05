Justitie kan niet lachen om dierentuin die beer bij drive-in op ijsje trakteert

Een private dierentuin in Canada heeft justitie op zijn dak gekregen nadat het een jonge Kodiak beer mee op pad nam in een terreinwagen, om er vervolgens een ijsje mee te gaan halen bij een drive-in restaurant. De dierentuin wordt er van beschuldigd de beer zonder vergunning mee naar buiten te hebben genomen.

Het Discovery Wildlife Park, gevestigd in de Canadese staat Alberta, zette in januari een video op sociale media waarin te zien is hoe de beer doodgemoedereerd een ijsje gevoerd krijgt door een medewerker van food-restaurant Dairy Queen. De beer zit achter het stuur van de auto, die geparkeerd is op de drive-in strook.

(Tekst loopt door onder de video)

Canadian zoo faces charges after taking bear out for ice cream A zoo in Canada is facing two charges after taking a bear out for ice cream.

De boodschap van de video is niet dat het normaal is om een beer mee uit eten te nemen, maar juist dat het geen goed plan is om beren zomaar te voeren. ,,Als iedereen naar de boodschap van de video geluisterd had, dan hadden ze begrepen dat dat de boodschap was", zei een woordvoerder van het dierenpark eerder. ,,De boodschap was: geef de beren geen eten. Stop niet langs de kant van de weg."

De eigenaren van het park stellen dat er tijdens de opnames geen gevaar was. De beer zat met kettingen vast in de auto en kon amper bewegen. Bovendien werd de video opgenomen voordat de Dairy Queen open ging voor publiek. Maar veel dierenorganisaties konden er niet om lachen, en justitie dus ook niet.

Critici vinden dat de video een compleet verkeerd signaal afgeeft en dat het net lijkt of het helemaal niet gevaarlijk is om beren te voeren. Discovery Wildlife Park heeft inmiddels aangegeven dat het in ieder geval een vergunning had moeten aanvragen. Daar was het in januari 'te druk' voor. Het park post vaker humoristisch bedoelde foto's en filmpjes op Facebook.