Justitie VS: Meer dan 270 Capitool-bestormers geïdentificeerd, 100 opgepakt

De Trumpaanhangers die vorige week het Capitool bestormden, wilden afgevaardigden ontvoeren en vermoorden. Dat zeggen de federale aanklagers in juridische documenten. Uit een reconstructie van The Washington Post blijkt verder dat de woedende bestormers onder meer op zoek waren naar vicepresident Mike Pence. Ze liepen hem mis op slechts één minuut.

Justitie in Amerika meldde vandaag dat al meer dan 270 relschoppers zijn geïdentificeerd. Meer dan honderd verdachten zitten vast en er zijn al 98 strafzaken ingediend.

Eén van die zaken dient tegen Jacob Chansley, de man uit Arizona die zich QAnon Shaman noemt en tijdens de bestorming een harige hoed met hoorns droeg. Zijn foto ging de hele wereld over. De man is een fervent Trumpaanhanger en ging het Capitool binnen. Op de werkplek van vicepresident Mike Pence liet hij volgens de justitieel aanklagers een dreigbrief achter waarop stond: ‘Het is slechts een kwestie van tijd, gerechtigheid komt eraan.’

In een memo uit deze zaak - bedoeld om Chansley in de cel te kunnen houden - schrijven de aanklagers sterk bewijs te hebben dat de bestormers van het Capitool ‘volksvertegenwoordigers gevangen wilden nemen en wilden vermoorden'. Chansley wordt aangeklaagd voor het veroorzaken van maatschappelijke onrust, verstoring van een officiële procedure, wanordelijk gedrag in een gesloten gebouw en demonstreren in het Capitool. Zijn advocaat wilde daar niet op reageren tegenover persbureau AP.

Verzoek van president

Eerder ontkende de verdachte zelf. Chansley zou hebben verklaard blij te zijn dat hij de werkplek van Pence had bereikt, maar zei het briefje niet als dreigement te hebben bedoeld. De verdachte Chansley gaf zichzelf over aan de FBI. Hij verklaarde naar Washington te zijn afgereisd ‘na het verzoek van de president aan alle patriotten’.

Volledig scherm Jacob Chansley gaf zichzelf aan bij de FBI. © AP

De FBI onderzoekt of er plannen waren om Congresleden te ontvoeren. Tot nu toe heeft het ministerie van Justitie echter geen bewijs daarvoor naar buiten gebracht.

Wel zijn in het Capitool bestormers gezien met plastic handboeien en pepperspray. Ze zouden gescandeerd hebben dat Mike Pence moest worden opgehangen. De woede van de betogers richtte zich met name op de vicepresident, omdat hij weigerde de benoemingsprocedure van Joe Biden te blokkeren. Trump riep daartoe op, omdat hij blijft volhouden dat er verkiezingsfraude is gepleegd. Daarvoor is echter nooit bewijs gevonden.

Gevaarlijk dicht bij Pence

Uit een reconstructie van The Washington Post blijkt dat de bestormers ‘gevaarlijk dicht’ bij vicepresident Pence in de buurt kwamen. Het duurde ongeveer veertien minuten vanaf de eerste poging van de Trumpaanhangers om het gebouw te betreden totdat Pence werd weggeleid.

Volledig scherm Vicepresident Mike Pence was aanwezig tijdens een vergadering waarin Joe Biden officieel tot president werd verkozen. © REUTERS

Om 13.59 uur kwam het bericht dat de betogers de ramen en deuren van het Capitool inbeukten, zo blijkt uit de reconstructie. Maar al een uur eerder sloeg de politie alarm dat het uit de hand liep. Toch vergaderde het Congres al die tijd door over de benoeming van Joe Biden als nieuwe president van de Verenigde Staten. Om 14.11 uur kwamen de bestormers het gebouw daadwerkelijk binnen, maar pas om 14.13 uur werd Pence uit de vergaderzaal weggeleid. De Trumpaanhangers stonden daar een minuut later.

Pence en zijn gezin zaten ondergedoken op slechts dertig meter van die plek. Dat vertellen anonieme bronnen aan The Washington Post. Het scheelde slechts seconden of de aanvallers hadden oog in oog gestaan met de vicepresident.

Veilig

De geheime dienst stelt dat Pence veilig was tijdens de bestorming. Uit de reconstructie blijkt echter dat hij nog op weg was naar een veilige plek toen steeds meer Trumpaanhangers het Capitool binnentraden.

Tot twee keer toe weigerde de vicepresident om te vluchten, omdat hij zich niet liet verjagen door een bende. De derde keer dwong de geheime dienst hem om te gaan. Wel bleef hij op een veilige plek in het gebouw en was hij degene die de vergadering in het Capitool wilde hervatten toen alle bestormers waren verwijderd.

Bij de bestorming van het Capitool vielen vijf doden, waaronder Capitool-agent Brian Sicknick die met een brandblusser werd geslagen. In het onderzoek heeft de FBI 37 mensen in beeld die mogelijk betrokken waren bij de dood van de politieman, meldt de New York Times. De krant heeft een memo van de federale politie in handen waarin dat staat.

Bekijk hieronder onze video’s over de bestorming van het Capitool en de nasleep daarvan: