Juwelen van nicht van Napoleon gestolen in Frans museum: geschatte waarde van 110.000 euro

Noren vinden ‘oudste runensteen ter wereld’: ‘Het sensatio­neelste dat ik ooit heb meegemaakt’

Archeologen in Noorwegen hebben in Tyrifjord een runensteen gevonden die volgens hen ‘de oudste ter wereld’ is. In het stuk zandsteen van 31 bij 32 centimeter zijn tekens gegraveerd die ongeveer 2000 jaar oud zouden zijn. Dat is een paar honderd jaar ouder dan de tekens in eerder gevonden runenstenen.

17 januari