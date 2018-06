K-pop verbroedert Koreaanse leiders

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gaat voorop in de ontspanning op het schiereiland, de zogeheten ‘zonneschijnpolitiek'die overigens ook door voorgangers van Moon werd geprobeerd. Tevergeefs destijds maar nu gloort er nieuwe hoop. Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor de verbroederende activiteiten van Koreaanse sporters en artiesten die elkaar steeds vaker ontmoeten en laten zien en horen dat er ook kan worden samengewerkt.

Pingpong

Na de pingpongdiplomatie tussen Amerika en China in de jaren zeventig spreken sommigen zelfs van ‘K-pop’-diplomatie' anno 2018. K-pop is de afkorting voor Koreaanse popmuziek die een mengelmoes is van diverse muziekstijlen, van hiphop tot elektronische smartlappen. Kim Jong-un en zijn vrouw luisteren volgens ingewijden graag naar de hits, die overigens verboden zijn voor het overgrote deel van hun landgenoten.

De Noord-Koreaanse elite gek zou gek zijn op de super-commerciële popmuziek uit het buurland. De wereld maakte een paar jaar geleden kennis met het fenomeen dankzij de grappenmaker PSY en zijn aanstekelijke huppeldansje Gangnam Style. Maar het repertoire K-pop is veel groter en veelzijdiger. Het wordt vooral verspreid dankzij populaire Zuid-Koreaanse soaps en muziekprogramma's. Half Azië is eraan verslingerd geraakt, bevestigen Zuid-Koreaanse journalisten in Singapore. BTS, ook wel bekend als de Bangtan Boys, Beyond the Scene of Bangtan Sonyeondan (bulletproof boyscouts), is zelfs de eerste Koreaanse groep die op 1 stond in de Amerikaanse cd-top 100.

Politiek

Volledig scherm Hyon Song Wol, tijdens de Winterspelen. © AP Muziek en politiek hebben veel met elkaar te maken in Korea. K-pop werd tot voor kort zelfs als wapen gebruikt bij de DMZ, de gedemilitariseerde zone tussen de beide Korea’s die de wapenstilstand van 1953 formeel nooit bezegelden met een Vredesakkoord. Misschien gebeurt dat binnenkort. In de propagandaoorlog schalde K-pop over de grens via enorme luidsprekers. Sinds de jongste toenadering zijn de luidsprekers weggehaald.