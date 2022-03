Kaag in Berlijn: ‘Noodzaak om ferm op Rusland te reageren’

De eerste ontmoeting tussen minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) en haar Duitse ambtscollega Christian Lindner (FDP) vond vanmiddag in Berlijn plaats. Het overleg stond in het teken van extra sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne, en de hervorming van de Europese begrotingsregels.

De ‘intentie’ om de hechte samenwerking met Duitsland voort te zetten is onverminderd groot, benadrukte minister Sigrid Kaag in Berlijn maandagmiddag tegenover drie draaiende camera’s en een handjevol krantenjournalisten in een zaaltje van het Duitse ministerie van Financiën. ,,Vooral in deze moeilijke tijden die we momenteel beleven. We zullen hier samen uiteindelijk sterker uit komen.’’

Na premier Rutte en minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) is Kaag al de derde bewindspersoon uit Nederland die dit jaar een werkbezoek brengt aan Berlijn. Maar terwijl de voormannen van de VVD en het CDA met relatief weinig zorgen aan het hoofd naar Duitsland reisden, heeft de voormalige diplomaat bij haar eerste bezoek als minister van Financiën veel om te bespreken.

Na de energiecrisis en de gierende inflatie eist de oorlog in Europa sinds ruim anderhalve week nu alle aandacht op. ,,We moeten goed nadenken over de enorme veranderingen in Europa, de impact van de oorlog in Oekraïne en de noodzaak om vanuit Europa ferm politiek, militair maar ook financieel en economisch [op Rusland] te reageren”, sprak Kaag. ,,We moeten alle maatregelen inzetten om op te komen voor de mensen in Oekraïne, de soevereiniteit van het land, alsook voor de vrede en veiligheid van de Europese Unie.’’

Over verdere gerichte sancties tegen Russische instellingen, banken en personen deed Kaag noch Linder iets uit de doeken. De Duitser: ,,Namen van instanties of personen geven we pas prijs als de strafmaatregelen zijn ingevoerd, zodat deze partijen zich niet van tevoren tactisch kunnen voorbereiden.’’

Sancties van Rusland tegen EU-bedrijven zullen samen met de Europese Commissie bestreden worden, net als de stijgende energieprijzen die bedrijven in de weg zitten, aldus Lindner. ,,We doen er alles aan om economische schade en grote verliezen [voor het bedrijfsleven] te voorkomen, maar negatieve gevolgen voor onze groei en inflatie vallen in deze situatie niet uit te sluiten."

De oplopende gasrekening zal de Duitse burger grotendeels zelf moeten ophoesten. ,,We moeten solidair zijn en de negatieve economische gevolgen op de koop toenemen”, meende Lindner. De energie-import zal Duitsland, dat naar verluidt 55 procent gas ontvangt uit Rusland, niet zomaar beëindigen. ,,Maar deze optie ligt natuurlijk wel op de tafel. We moeten Poetin geen langdurige, strategische voordelen geven’’, aldus Lindner, doelend op de inkomsten uit fossiele brandstoffen die de Russische oorlogskas spekken.

Met de oorlog in Oekraïne komt ook de discussie over de hervorming van het Stabiliteits- en Groeipact steeds verder los. Waar Nederland zich in vorige kabinetten op de achtergrond hield - vanwege onder meer de angst dat Zuid-Europese lidstaten aan het langste eind zouden trekken - is er nu wel het initiatief van Nederlandse zijde, zo bleek uit Kaags woorden. ,,We kijken naar minder inkomensongelijkheid tussen economieën, schuldenvermindering, maar ook naar investeringen.” Toch moet er volgens de D66’er eerst een ‘voorzichtig en weloverwogen’ debat in Brussel komen. ,,Het is niet verstandig om deze beslissing te overhaasten in een crisissituatie”, zei ze, terwijl Lindner instemmend aan haar zijde knikte.

