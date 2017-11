Kamer wil rol Nederland in zaak Julio Poch weten

De Tweede Kamer wil weten wat de rol van de Nederlandse overheid is geweest bij de uitlevering van piloot Julio Poch door Spanje aan Argentinië, jaren geleden. Nu Poch is vrijgesproken, dient de waarheid boven tafel te komen, stellen VVD, D66 en PvdA in Kamervragen aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie & Veiligheid.

Poch werd al in 2009 verdacht van het uitvoeren van dodenvluchten in Argentinië, waarbij tegenstanders van het toenmalige regime daar gedrogeerd uit vliegtuigen werden gegooid. Nederland mocht de piloot zelf niet uitleveren, omdat het geen uitleveringsverdrag met de Argentinië had. Toch kwamen de gegevens van Pochs laatste vlucht voor zijn pensioen terecht bij de Spaanse en Argentijnse autoriteiten, waardoor hij in Valencia kon worden opgepakt.

De Nederlands-Argentijnse ex-piloot zat acht jaar in voorarrest en werd pas gisteren vrijgesproken van betrokkenheid bij het uitvoeren van dodenvluchten, meer dan dertig jaar geleden in zijn vaderland. Tegen Poch was levenslang geëist. Hij heeft altijd ontkend dat hij aan de 'vluchten des doods' heeft meegewerkt.

Kritisch onder de loep

Nu de zaak tegen Poch op zijn einde loopt, wordt het 'tijd om terug te kijken', aldus VVD-Kamerlid Han ten Broeke. ,,We moeten alle gebeurtenissen kritisch onder de loep nemen en er lessen uit trekken." Zo vraagt de liberaal zich af of de vrijgesproken piloot nu zonder problemen kan terugkeren in Nederland. En hij wil weten hoe de betrokkenheid van de Staat is verlopen 'bij het faciliteren van het proces tegen de heer Poch, in het bijzonder de medewerking aan zijn aanhouding.'

Ook voor D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma roept het hele proces van uitlevering nog wel vragen op. ,,Daar moet het kabinet nog maar eens goed naar kijken." Zo wil de democraat weten hoe de Nederlandse beslissing destijds om bij te dragen aan de uitlevering van Poch nu wordt beoordeeld. Ook vraagt hij zich af of het Argentijnse rechtssysteem voorziet in een schadevergoeding bij onterechte vrijheidsbeneming.