Kan Nederland dit jaar het verschil maken in de VN Veiligheidsraad?

Dit jaar zit Nederland in de belangrijkste vergaderclub ter wereld. In de Veiligheidsraad besluiten we mee over oorlog en vrede. Kunnen we een verschil maken?

Nederland heeft het komend jaar voor het eerst in 18 jaar een vaste plek aan de ronde vergadertafel in het VN-gebouw in New York. Italië is vertrokken, Karel van Oosterom neemt dit jaar namens ons land zitting in de Veiligheidsraad.



Het ontgaat de leden van de Veiligheidsraad niet dat hier wordt besloten over oorlog en vrede, leven en dood, zegt de Italiaanse ambassadeur Sebastiano Cardi, die op 1 januari plaatsmaakte voor zijn Nederlandse collega. ,,Soms lig je er 's nachts wakker van. Je beslissingen kunnen enorme impact hebben op onschuldige mensen."

Cardi gaf het stokje na een jaar over aan Van Oosterom. Normaal zitten landen twee jaar in de raad, maar toen in 2016 de stemmen staakten toen West-Europa een nieuw lid koos, besloten Italië en Nederland de zetel te delen. Ze werkten het afgelopen jaar al veel samen. Nederlandse diplomaten werden gedetacheerd bij het Italiaanse team om mee te denken en de kunst af te kijken. De Italianen kwamen zo vaak over de vloer bij de Nederlandse missie, dat ze er een espressoapparaat installeerden.



Enige bijstand kunnen de Nederlandse diplomaten in New York het komende jaar wel gebruiken, denkt Ian Martin, voormalig VN-gezant en directeur van Security Council Report, een instituut dat de raad nauwgezet volgt. ,,Twee jaar is al kort om je draai te vinden en effectief te zijn - in één jaar is het helemaal moeilijk om impact te hebben."

Permanent

De Veiligheidsraad bestaat uit vijf permanente leden: Amerika, Rusland, China, Groot-Brittannië en Frankrijk. Zij hebben het recht hun veto uit te spreken bij elk besluit dat de raad neemt over crises in de wereld. Zij hebben dus meer macht dan de tien roulerende leden. Toch hebben die een 'extreem belangrijke' rol, legt Martin uit. ,,Het zijn lastige tijden, de permanente leden zijn zo verdeeld, vooral over Syrië. De gekozen leden kunnen proberen consensus te smeden."



Sebastiano Cardi probeerde het een jaar lang. ,,Amerika en Rusland hebben als de twee machtigste landen de neiging om met elkaar te praten en de anderen uit te sluiten. Het is heel belangrijk om hun vertrouwen te winnen. Praat zo veel mogelijk met hen, op een respectvolle en neutrale manier." Tijdens hun voorzitterschap lukte het de Italianen overigens niet de Russen en Amerikanen op één lijn te krijgen over chemische wapens in Syrië. ,,Maar we werden geprezen voor onze evenwichtige aanpak", zegt Cardi.

Direct en helder

In maart is Nederland een maand lang voorzitter van de Veiligheidsraad. Minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra denkt dat de Nederlandse benadering effectief kan zijn. ,,Nederlanders zijn direct en helder. Dat helpt vaak in dit soort overleggen om iets voor elkaar te krijgen." De permanente leden hebben dan weer het voordeel van continuïteit: ze kennen de procedures. ,,En de trucs," merkte Cardi. ,,Je moet goed weten hoe de raad juridisch werkt, zodat je begrijpt hoe anderen zich tegen je plannen kunnen verzetten. Leer alle procedures uit je hoofd", adviseert hij.



Nederlandse diplomaten hadden dankzij de samenwerking met de Italianen anderhalf jaar de tijd om zich voor te bereiden op diplomatieke foefjes en de de rivaliteit tussen Amerika en Rusland. Premier Rutte wil dat ze zich hard maken voor modernisering van vredesmissies, zei hij bij zijn bezoek aan de VN in september. Zijlstra, die vorige maand langskwam, voelt de druk van een dreigende oorlog op het Koreaans schiereiland.

Sanctiecomité

Nederland wordt voorzitter van het sanctiecomité dat over Noord-Korea gaat. Zijlstra: ,,Sancties zijn het middel om letterlijk een oorlog te vermijden. Wij moeten proberen die sancties effectief te laten zijn", aldus Zijlstra. Sommige landen kunnen de sancties niet goed handhaven, daar wil Zijlstra bijspringen met kennis en kunde. Als het een kwestie van willen is, moet politieke druk worden uitgeoefend in de Veiligheidsraad.



Het echte werk gebeurt vooral achter de schermen. En dat is de Nederlandse VN-ambassadeur wel toevertrouwd. Van Oosterom is er zo ingeburgerd, dat de Canadese premier Justin Trudeau in het najaar zijn naam liet vallen in een gesprek met Mark Rutte, tot vreugde van de Nederlandse premier.

Serieus