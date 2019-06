Kapitein Sea-Watch 3 ‘bereid om gevangenis in te gaan’

De Duitse kapitein van de Sea-Watch 3, Carola Rackete, is bereid om de gevangenis in te gaan, meldt ze via Twitter. De onder Nederlandse vlag varende boot met 42 illegale vluchtelingen aan boord voer de haven van Lampedusa in ondanks een verbod van de Italiaanse autoriteiten. Het Italiaanse Openbaar Ministerie meldde vandaag dat Justitie is begonnen met strafvervolging van de kapitein.

,,Ik weet dat het riskant is, maar de 42 mensen aan boord zijn uitgeput. Ik ben bereid om de gevangenis in te gaan als iemand mij wil aanklagen. Ik zal mezelf verdedigen want ik deed het juiste”, zegt de 31-jarige Rackate. ,,Ik had het privilege om in de positie te verkeren waarin ik echt kon helpen”, voegt ze eraan toe.

Mensensmokkel

Zojuist maakte het Italiaanse OM bekend dat Justitie in het zuiden van Italië is begonnen met de strafvervolging van de kapitein. Ze wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan mensensmokkel en het negeren van een bevel van de bemanning van een marinevaartuig. De Sea-Watch 3 mocht niet in Italiaanse wateren komen, maar Rackete negeerde een waarschuwing van de kustwacht en voer toch naar Lampedusa.

Het gaat vooralsnog om een formaliteit en van arrestatie of inbeslagname van het schip is nog geen sprake. Rackete staat nu als verdachte te boek, omdat de Guardia di Finanza, een politieorganisatie die valt onder het ministerie van Financiën, over haar rapport uitbracht. De Duitse organisatie Sea-Watch zegt te water geraakte vluchtelingen voor de kust van Afrika te redden. De Italiaanse regering stelt dat de organisatie mensensmokkel bevordert door daar migranten op te pikken en naar Italië te varen.

Een aantal Europese landen heeft volgens Italiaanse media aangegeven bereid te zijn migranten op te nemen die op het omstreden schip de Sea-Watch zijn. Dit is in kringen rond minister van Buitenlandse Zaken, Enzo Moavero Milanesi, vernomen. In samenwerking met de Europese Commissie heeft Rome onder meer Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Portugal bereid gevonden, aldus persbureaus de ANSA en Adnkronos.

Geduld op

De minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, zei voordat de boot de haven van Lampedusa invoer dat zijn geduld op is: ,,Wij zullen elke wettelijke mogelijkheid gebruiken om dit verboden schip te stoppen. Tientallen vluchtelingen zijn in gevaar gebracht voor vieze politieke spelletjes. Ons geduld met Nederland is op.”