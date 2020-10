Karlijn van Houwelingen, correspondent in de VS: ‘Hectisch, soms zwaar, maar altijd boeiend’

In Nederland is het al middag, maar in Williamston, North Carolina heeft Karlijn van Houwelingen net haar ontbijt achter de kiezen. Op haar hotelkamer maakt ze zich op voor wat weer een drukke werkdag zal worden. Vanuit Williamston vertrekt ze straks, samen met fotograaf Sergio Avellaneda, naar de voormalige plantage Hope, een kilometer of dertig verderop. Daar zal ze weer praten met gewone mensen over wat hen bezig houdt en hoe zij denken over de staat van het land.