Kassa! Amerikaan wint megajackpot van 758 miljoen dollar

De winnaar uit Massachusetts had met zijn ticket van amper 2 dollar een kans van ongeveer 1 op 292 miljoen dat hij of zij het winnende lot in handen zou krijgen. Nu staat de gelukkige voor een lastige keuze: het bedrag in één keer claimen (en dan 'slechts' 450 miljoen dollar ontvangen) of kiezen voor een jaarlijkse bijschrijving en uiteindelijk het complete bedrag incasseren. Een winnaar op leeftijd kiest vermoedelijk voor de eerste optie. Over de prijs moet nog wel belasting betaald worden.