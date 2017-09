Kate en William verwachten derde kindje

Het echtpaar heeft al twee kinderen, George van 4 en Charlotte van 2. Kate en William kregen op 22 juli 2013 hun eerste kind, zoon George Alexander Louis. Hun dochter Charlotte Elizabeth Diana werd op 2 mei 2015 geboren. Net als bij haar eerste zwangerschap heeft de hertogin bij haar tweede zwangerschap veel last gehad van zeer acute ochtendmisselijkheid. Zij werd hiervoor behandeld door artsen in Kensington Palace. Het is niet bekend of dat bij deze derde zwangerschap weer het geval is.



De twee voeden hun kinderen grotendeels zelf op, wat ingaat tegen de traditie. ,,Ik neem mijn verantwoordelijkheden serieus'', aldus prins William eerder in een interview. ,,Maar het gaat erom dat je je weg op het juiste moment vindt. Als je niet oppast, belast de plicht je verschrikkelijk op jonge leeftijd. Om eerlijk te zijn: ik krijg de rest van mijn leven genoeg kritiek. Het is niet iets wat ik compleet negeer, maar ik neem het ook niet al te serieus. Ik concentreer me sterk op mijn rol als vader''.



En: ,,Als ik geen tijd aan mijn kinderen besteed, maak ik me zorgen om hun toekomst.''