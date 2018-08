Kattenopvang overspoeld met reacties op droomjob Grieks eiland: 'Tel kwijt'

Joan Rachlitz Bowell van de God's Little People-kattenopvang op het eiland Syros heeft sinds vorige week geen moment rust meer. Haar vacature voor een professionele poezenknuffelaar ging de hele wereld over, met duizenden reacties tot gevolg.



,,Ik ben de tel kwijt'', schrijft ze op Facebook. De vrouw zag zich voor haar gemoedsrust zelfs genoodzaakt even weg te blijven van haar computer. ,,In plaats daarvan heb ik het buikje van een kitten gekust'', schrijft ze.



Onder de sollicitanten zijn vooral veel Britten en Amerikanen, zegt Bowells man Richard tegen The Telegraph. Zelfs enkele vluchtelingen stuurden een mail. Samen met een vijftal vrijwilligers bekijkt het stel iedere aanmelding even serieus. Cv's zijn overigens nog steeds welkom. Mensen die interesse tonen in de gedachte achter de opvang maken de meeste kans. ,,Mail alleen als je het leven van Griekse katten écht beter wilt maken'', zegt de eigenaresse.

Volledig scherm De eigenaresse knuffelde met de kleine Kallista om tot rust te komen. © Facebook God's Little People Cats Rescue

Huis én loon

De van oorsprong Deense poezenfanaat verhuisde zo'n acht jaar geleden naar Griekenland, waar ze de ene mishandelde en gedumpte kat na de andere tegenkwam. Ze begon haar eigen opvang, waar ze zich al snel omringde met tientallen schattige snoetjes.



Komend najaar gaan Joan en haar man voor langere tijd in Amerika wonen. Ze zoekt daarom een vervanger, die de zorg krijgt voor zo'n 55 katten. Die moet je niet alleen eten geven, maar vooral ook veel liefde en aandacht. In ruil voor dat 'vervelende' werk mag je kosteloos wonen in het huis van Bowell, met een eigen tuin en uitzicht op de Egeïsche Zee.



Volgens de vrouw wordt alles voor je betaald, van elektriciteit en water in het huis tot voedsel en medische zorg voor de poezen. Naast dit alles krijg je ook nog salaris, belooft de vrouw. Het zou gaan om een bedrag van maximaal 600 euro per maand.

Volledig scherm Bowell met een van de vele katten. © Facebook God's Little People Cats Rescue

Quote Wees realis­tisch. Bij dit werk voel je je soms hopeloos. Joan Rachlitz Bowell, God's Little People-kattenopvang

Gebroken hart