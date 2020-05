Kees en Renée vertrokken naar Frankrijk met een droom en toen kwam corona...

De oude boerderij aan de rand van Saint-Jean-du-Gard schittert in de zon. Het gazon is kort geknipt en de vakantieappartementen spic en span. Kees (40) en Renée (38) zijn helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. Maar de grote poort blijft dicht. Er zijn geen gasten die vakantie vieren, geen klinkende glazen, geen gejoel van kinderen. Het is stil op Mas Mialou.



Zet onder dit stukje tekst een stemmig muziekje en het zou zo een lekker dramatische aflevering van Ik Vertrek kunnen zijn. Je wrijft je in je handen en kruipt wat dichter naar de tv. Ha, zo ziet dat er dus uit, Zuid-Frankrijk in tijden van corona.