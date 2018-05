Kendra heeft continu last van loopneus, dan doen artsen bizarre ontdekking

Kendra Jackson dacht dat ze gewoon last had van een hardnekkige loopneus. Maar de vrouw uit de Amerikaanse staat Nebraska sukkelde niet met een allergie, noch met een verkoudheid. De oorzaak van haar probleem bleek van een geheel andere aard, zo ontdekten artsen tot hun verbijstering.

,,Overal waar ik heen ging, sleurde ik een pak zakdoeken mee'', vertelt de vrouw aan de Amerikaanse zender KETV. Sinds enkele jaren moest ze haar neus voortdurend snuiten. ,,Het was net een waterval'', zegt Kendra. Daarnaast had ze voortdurend een kriebel in haar keel, moest ze hoesten en had ze vaak hoofdpijn.

De klachten begonnen na aan auto-ongeluk in 2013. Natuurlijk dacht ze zelf eerst aan een verkoudheid. Volgens artsen was het een allergie. Neussprays hielpen echter niets. Op een gegeven moment kwam er tot een kwart liter vocht per dag uit haar neus.

Boosdoener

Artsen van het Nebraska Medical Center in de stad Omaha kwamen toen met een verrassende diagnose. Kendra had helemaal geen last van een allergie, het gelekte vocht bleek afkomstig uit haar hersenen. Tijdens het auto-ongeluk in 2013 had ze een trauma opgelopen nadat ze met haar hoofd tegen het dashboard was geknald. Het lekkende vocht door de neus was daar nog een pijnlijk gevolg van.

Een chirurgisch team kon via de neusvleugels en met speciaal materiaal het probleem oplossen. Het lek kon gedicht worden met eigen weefsel van Kendra. De operatie vond in april plaats en de vrouw herstelt goed. Voor het eerst in vijf jaar tijd kon ze normaal doorslapen.

Zeldzame aandoening

,,Soms verdwijnt zo een probleem na verloop van tijd, maar af en toe is er een ingreep nodig'', meldde het desbetreffende ziekenhuis op Facebook. Het gaat om een zeldzame aandoening en de artsen willen meer bekendheid geven aan het probleem.