Keniaanse politie vindt 21 lichamen van uitgehongerde sekteleden, sekteleider opgepakt

De leider van de sekte, Paul Nthenge Mackenzie, is opgepakt. Hij had zijn volgelingen wijsgemaakt dat ze Jezus zouden ontmoeten als ze op die manier dood zouden gaan. Onder de slachtoffers zijn zeker ook drie kinderen. De politie vreest nog meer lichamen te zullen vinden. ,,We hebben alleen nog maar aan de oppervlakte gegraven, waardoor we vrezen dat we nog meer lichamen zullen vinden’’, zei een politiebron die anoniem wilde blijven.

Vorige week had de Keniaanse politie al vier lichamen gevonden nabij de kuststad Malindi, waarop de sekteleider werd opgepakt. Op dat moment startte de politie met een onderzoek van het terrein waar de sekte actief was. Daarbij vond ze behalve de andere lichamen ook uitgehongerde sekteleden die nog in leven waren. Elf van hen werden meteen naar het ziekenhuis gestuurd. Op weg naar het ziekenhuis kwamen vier van hen om het leven.

Sekteleider Nthenge zegt dat hij niet op de hoogte is geweest van de gebeurtenissen die hebben geleid tot de dood van zijn aanhangers en beweert dat hij het doelwit is van vijandige propaganda van oud-collega’s, zo meldde de krant The Standard. Hij is inmiddels zelf in hongerstaking gegaan en zegt te bidden tijdens zijn hechtenis.

