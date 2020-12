Kerstbestand of niet: zo vieren andere Europese landen de feestdagen

VS: recordaan­tal doden en 100 duizend Co­vid-patiënten in ziekenhui­zen

3 december In de Verenigde Staten is woensdag met meer dan 2700 sterfgevallen het hoogste aantal coronadoden in een etmaal tot nu toe geregistreerd. Ook ligt een recordaantal van boven de 100.000 Covid-19-patiënten in het ziekenhuis, meldt het Covid Tracking Project.