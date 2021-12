Kerstboom vat vlam: vader en twee kinderen komen om

In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn een man en zijn twee zonen om het leven gekomen na een brand in hun woning. Vermoedelijk werd het vuur veroorzaakt door de kerstboom, aldus de plaatselijke politie. ,,Op dit moment zijn er aanwijzingen dat de kerstboom in brand is gevlogen als gevolg van de kerstverlichting’’, aldus politiechef Scott McElree.