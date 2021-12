Kerstfeest in Oslo eindigt in superspread-event, vrees voor grote omikron-uitbraak

Een kerstfeest in de Noorse hoofdstad Oslo is uitgelopen op een zogeheten superspread-event. Zeker dertien aanwezigen raakten tijdens de festiviteiten besmet met de omikronvariant van het coronavirus. Experts vrezen dat het totaal aantal besmettingen richting de zestig zal kruipen. Volgens de gezondheidsautoriteiten waren de feestgangers allemaal volledig gevaccineerd. De Noorse regering neemt landelijke maatregelen om de verspreiding in te dammen.

‘Dit feest was een superspread-event’, bevestigt een arts van het Noorse Instituut voor Volksgezondheid in een mail aan Reuters. De uitbraak vond vorige week vrijdag plaats in een groot restaurant in de uitgaansbuurt van Oslo. In totaal waren er 120 aanwezigen, allemaal werknemers van Scatec, een bedrijf dat zonne-energiecentrales fabriceert, onder andere in Zuid-Afrika.

Zeker één medewerker was recent in dat land geweest. ‘Onze voorspelling is dat zeker de helft van de 120 deelnemers tijdens het feest besmet is geraakt met de omikronvariant. Daarmee is dit voorlopig de grootste omikron-uitbraak buiten Zuid-Afrika’, besluit de arts de brief.

Bijzonder besmettelijk

,,Wat we vreesden is uitgekomen”, zegt de Noorse minister van Gezondheid Ingvild Kjerkol over het omstreden kerstfeest. ,,We hebben een grote uitbraak met de omikronvariant.” Op dit moment vallen de symptomen van de besmet geraakte werknemers mee. Ze hebben enkel last van verkoudheidsklachten en lichte koorts. Opvallend is dat ze allemaal dubbel gevaccineerd waren. ,,Dat toont aan dat deze nieuwe variant bijzonder besmettelijk is, en dat de huidige vaccins onvoldoende bescherming bieden tegen besmetting”, aldus minister Kjerkol.

Het is volgens het Noorse Instituut voor Volksgezondheid nog te vroeg om te zeggen of het klinische beeld van de ziekte anders is bij omikron dan bij de deltavariant. ,,Geen van de patiënten heeft ernstige symptomen; geen van de patiënten ligt in het ziekenhuis. Maar gezien de jonge leeftijd van de deelnemers is dit niet onverwacht.”

Maatregelen

De overheid besloot na de uitbraak dat in en rond Oslo opnieuw mondmaskers gedragen moeten worden op het openbaar vervoer, in winkelcentra, winkels en taxi’s. Thuiswerken wordt de regel waar dat mogelijk is en er komt een maximum op het aantal mensen dat binnen mag samenkomen. Sinds vrijdag moet iedereen die in Noorwegen aankomt, gevaccineerd of niet, binnen 24 uur na aankomst ook een Covid-test afleggen.

Het bedrijf Scatec meldt in een verklaring dat het gedurende de pandemie het advies van de autoriteiten heeft opgevolgd. Ook zegt het dat de focus ligt op de zorg voor zijn werknemers en op het beperken van de verspreiding van het virus. Een gezondheidsfunctionaris bevestigt tegen persbureau AFP dat tijdens het kerstdiner alles volgens de regels is gegaan. ,,Alles was in orde, er was geen regel overtreden.”

Ongeveer 88 procent van de volwassenen in Noorwegen en 71 procent van alle Noren is volledig gevaccineerd. Ongeveer 11 procent heeft al een boosterprik gekregen.

Inreisverbod

Op 26 november werd een inreisverbod ingesteld voor landen in zuidelijk Afrika, vanwege de daar ontdekte omikronvariant van het coronavirus. Omikron lijkt mogelijk besmettelijker te zijn dan andere varianten van het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de variant bestempeld als ‘zorgwekkend’.

Het inreisverbod geldt voor niet-EU-burgers vanuit een aantal zuidelijk Afrikaanse landen. Het verbod werd ingesteld terwijl twee vliegtuigen al onderweg waren naar Schiphol. Bij aankomst moesten alle reizigers worden getest op corona. Vrijdag kondigde het kabinet aan dat het inreisverbod wordt verlengd tot en met 15 december.

Omikron in Europa

Het aantal bevestigde gevallen met de omikronvariant steeg gisteren naar 109. Daarnaast zijn er een paar verdachte maar nog niet bevestigde gevallen, dus het cijfer kan volgens de Europese gezondheidsdienst ECDC nog oplopen.

De variant is vastgesteld in zestien landen in de Europese Unie en de zogeheten Europese Economische Ruimte. Nederland is niet langer koploper. De teller is blijven staan op achttien gevallen. Portugal heeft er nu negentien. In Denemarken is de variant gevonden bij veertien mensen en in Duitsland bij dertien. Frankrijk en Italië hebben elk negen bevestigde gevallen.

Bij alle positief geteste personen zijn de klachten tot nu toe mild. Niemand is aan de variant overleden. De meeste positief geteste mensen zijn onlangs in Afrika geweest, maar sommigen hebben het virus op een andere plek opgelopen. Zo is de eerste besmette persoon in Finland onlangs in Zweden en Denemarken geweest. Een Amerikaanse omikrondrager heeft onlangs een reis in eigen land gemaakt en daar mogelijk de variant opgelopen.

Wereldwijd zijn er nu 486 gevallen in 35 landen bekend, waaronder de Verenigde Staten, Canada, Australië, Groot-Brittannië, Zwitserland, India, Japan, Botswana en Zimbabwe.