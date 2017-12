Kerstgroet ontketende 25 jaar geleden communicatierevolutie

De afzender was de Britse Neil Papworth, een toen 22-jarige softwareprogrammeur van techbedrijf Sema Group. Hij werkte aan het Short Message Service voor semafoons en toen nog schaarse mobiele telefoons, afgekort sms. Opdrachtgever was een jonge Britse telefoonprovider, Vodafone genaamd. ,,Ik was aan het werk en dacht: Als dit werkt, wat doe ik dan morgen? ", zo verklaarde hij bij de 20ste verjaardag van zijn 'uitvinding' tegenover de Canadese nieuwszender CTV News. Papworth woont al jaren in Montreal.



De softwareprogrammeur typte 'Merry Christmas” op een kantoorcomputer - op mobiele telefoons was dat nog niet mogelijk - en verstuurde het bericht naar de toen hypermoderne mobiele telefoon - een joekel van een ding - van zijn baas. ''De persoon naar wie ik het bericht stuurde - Richard Jarvis - stond op een kerstborrel van Vodafone. Welke tekst stuur je zo iemand anders? Ik vertelde mijn vrienden destijds waar ik mee bezig was en die zeiden: Teksten? Niemand had toen een mobieltje."

'Geen idee'

Volledig scherm Neil Papworth. © Neilpapworth.com Pionier Papworth laat via Vodafone weten: ,,In 1992 had ik geen idee hoe populair sms'en zou worden en dat het emoji's en chatapps zou voortbrengen. Ik heb pas onlangs tegen mijn kinderen gezegd dat ik degene ben die die eerste sms heeft verstuurd. Als ik terugkijk is het duidelijk dat mijn kerstgroet een keerpunt in de mobiele geschiedenis was.''

Hoogtepunt

Halverwege de jaren negentig kon het grote publiek voor het eerst sms'en. Sms-taal kwam op, doordat mensen hun taal aanpasten om hun bericht binnen de grens van 160 tekens te houden. De berichten waren rond 2010 op hun hoogtepunt. In Nederland werden dat jaar elf miljard sms'jes verstuurd, dus bijna een miljard per maand.

In de jaren erna kwam de omslag. Jongeren stapten massaal over op nieuwkomers als WhatsApp en op BlackBerry's, en later ook op andere chatapps. ,,Daarmee kun je veel meer. Foto's delen bijvoorbeeld, of met meerdere mensen tegelijk praten. Sms is één-op-één, WhatsApp is één-op-veel'', zegt analist Tim Wijkman van marktonderzoeker Telecompaper.

868 miljoen

Sms-gebruik daalt nog steeds, maar geleidelijker dan tussen 2010 en 2012. De meest recente cijfers zijn uit het derde kwartaal van 2016. In juli, augustus en september van dat jaar verstuurden Nederlanders in totaal 868 miljoen sms-berichten. Gemiddeld is dat ongeveer een bericht per persoon per dag.