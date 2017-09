Kettingrokende peuter nu gezonde jongen van 8

Het was uiteindelijk door tussenkomst van een van de bekendste Indonesische psychologen, Seto Mulyadi, dat het lukte om zijn rookverslaving te beëindigen. Maar dat kostte hem jaren. En toen hij eindelijk de sigaretten links kon laten liggen, verruilde hij de ene verslaving voor de andere: fastfood. ,,We wonen met veel mensen in een huis. Er is altijd wel iemand die hem wat te eten gaf'', aldus moeder Diana.



Volgens psycholoog Mulyadi was het zwaar voor Aldi, maar lukte het hem omdat de jongen intelligent is en omdat een jonge geest nog goed te beïnvloeden is. In plaats van roken of snacken, moest Aldi leren sporten en spelen. Langzamerhand verminderde hij de hoeveelheid sigaretten en werd hij steeds actiever.



Aldi, nu een schoolgaand kind dat prima cijfers haalt, is blij dat hij van zijn verslavingen verlost is. ,,Ik voel me beter, mijn lichaam is gezonder.'' Hij stelt ook nooit meer te willen roken. ,,Ik wil niet ziek worden'', verklaart hij. In Indonesië rookt ongeveer een miljoen kinderen onder de zestien jaar. Hij is vastbesloten om hen te helpen. ,,Rook alsjeblieft niet. Probeer het niet eens. Het is heel zwaar om er mee te stoppen.''