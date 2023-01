Kevin McCarthy wint wéér niet: achtste stemming nodig voorzitter Amerikaanse Huis van Afgevaardigden

Fractieleider McCarthy heeft, als parlementariërs zich niet van stemming onthouden, 218 stemmen nodig om voorzitter te worden. Hij wordt bij elke stemming telkens gesteund door iets meer dan 200 partijgenoten, ongeveer twintig anderen stemmen steeds op anderen. Een van hen stemde donderdag op oud-president Donald Trump, die de Republikeinen eerder opriep om McCarthy te steunen.

Het is voor het eerst in honderd jaar dat het Huis, de Amerikaanse Tweede Kamer, meerdere stemmingen nodig heeft om een nieuwe voorzitter te kiezen. Het is een unicum in de VS: een nieuw Huis van Afgevaardigden dat er niet in slaagt meteen een voorzitter te benoemen. Gedoodverfd voorzitter Kevin McCarthy, een Republikein, werd in de eerdere zes rondes afgewezen door rebellerende partijgenoten.

Einde aan tijdperk Pelosi

Het Huis is dinsdag voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeengekomen. Zonder voorzitter kunnen de parlementariërs niet worden beëdigd. De Republikeinse partij won bij de tussentijdse verkiezingen van vorig jaar meer zetels dan de Democraten. De Democratische partij verenigt zich bij de stemmingen achter hun kandidaat-voorzitter Hakeem Jeffries.

Het werk ligt stil

Agendapunt één is nu het kiezen van een nieuwe voorzitter, de zogeheten speaker. Pas als die in functie is kunnen Congresleden beginnen aan hun werk als volksvertegenwoordiger. Zonder voorzitter liggen procedures om wetten aan te nemen stil, dus moeten leden net zo lang doorstemmen tot ze het eens worden over het nieuwe leiderschap. Daarmee komt ook een einde aan het voorzitterschap van Nancy Pelosi (82), een van de machtigste mensen van Washington.

Interne strijd en chaos

De chaos rond de benoeming is exemplarisch voor de staat van de Republikeinse partij, die druk is met interne strijd. De invloed van oud-president Donald Trump lijkt tanende nu kiezers bij de laatste Congresverkiezingen veel van zijn favoriete kandidaten hebben weggestemd. Maar een kleine groep extreme Congresleden uit zijn stal kan dankzij de zeer krappe meerderheid van de partij wel maatregelen en benoemingen blokkeren. Zo kan de polariserende, autoritaire politiek die we van Trump kennen toch een prominente rol blijven spelen in Washington.

Met name die bondgenoten van Trump verzetten zich tegen Kevin McCarthy. Hij kan niet zonder hun steun. De Republikeinen hebben 222 zetels in handen, en om wetten aan te nemen of een voorzitter te kiezen zijn normaal gesproken 218 stemmen nodig. Elke stem telt, en dat geeft de Trumpisten macht. Ze kunnen eisen stellen in ruil voor hun steun. McCarthy deed de afgelopen dagen zijn best hen voor zich te winnen met concessies. Het blijkt tot op heden nog niet genoeg voor de dwarsliggers.