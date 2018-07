Kim Dotcom en Nederlandse medeverdachte verliezen beroep tegen uitlevering

Dotcom, wiens echte naam Kim Schmitz is, werd in 2012 samen met zijn ex-collega's Mathias Ortmann, Bram van der Kolk en Finn Batato in Nieuw-Zeeland opgepakt. Zijn bedrijf Megaupload wordt er in VS van beschuldigd voor minstens 500 miljoen dollar aan auteursrechten te hebben ontdoken, door illegale verspreiding van bestanden te faciliteren en aan te moedigen. Dotcom verdiende hiermee miljoenen. Het viertal wordt onder meer verdacht van witwassen, fraude en auteursrechtschending. De website werd in 2012 door de Amerikaanse inlichtingendienst FBI op zwart gezet.

Een lokale rechtbank besliste in 2015 dat het viertal uitgeleverd kon worden aan de VS, waarna de uitspraak in februari 2017 in tweede aanleg werd bevestigd door het High Court in Auckland. Vandaag bleef de uitspraak ook onveranderd voor het hof van beroep in Wellington.

Teleurgesteld

Dotcom zal het hier echter niet bij laten, twittert Ira Rothken, een van zijn advocaten. "We zijn teleurgesteld in het oordeel van het hof van beroep. "We zijn nu naar drie rechtbanken geweest met elk een andere juridische analyse - waarvan één zelfs dacht dat er helemaal geen inbreuken op het auteursrecht waren. We zullen naar het hooggerechtshof van Nieuw-Zeeland stappen."

Indien ook dat hof het licht op groen zou zetten, ligt de eigenlijke beslissing over de uitlevering nog bij de Nieuw-Zeelandse minister van Justitie Andrew Little. In de VS riskeert het viertal zware celstraffen.