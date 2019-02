Kim had niets te verliezen, Trump wel

analyseDe top in Hanoi is geflopt. Kim Jong-un wilde te veel zonder tegenprestaties, aldus Donald Trump. Twee vrienden gingen zonder resultaat uiteen.

Kim Jong-un wilde beëindiging van de economische sancties tegen Noord-Korea, maar kon daar te weinig tegenover stellen om Donald Trump een overeenkomst te laten ondertekenen. Geen harde toezeggingen dus over het inperken van de nucleaire ambities van Noord-Korea. En dus gingen de partijen onverrichter zaken uit elkaar.

Een Nobelprijs voor de Vrede zit er dit jaar waarschijnlijk niet in voor de Amerikaanse president. Trump zelf zei eerder dit jaar dat zijn inspanningen voor vrede op het Koreaanse schiereiland daarvoor wel in aanmerking kwamen. De Japanse premier Abe had hem dat in een brief geschreven. Maar ondanks alle hartelijkheid en een bloeiende persoonlijke vriendschap met Kim Jong-un (alweer volgens Trump zelf) is de Amerikaanse president er niet in geslaagd tot enige overeenstemming te komen op de tweede top.

Toekomstige onderhandelingen

Net als vorig jaar, in Singapore, eindigt ook deze top tussen de Amerikaanse president en de leider van Noord-Korea daarom met vaagheden, goede bedoelingen en weinig concreets. ,,Beide onderhandelingsteams kijken uit naar toekomstige onderhandelingen”, heet dat in diplomatieke taal.

De druk was enorm voor Donald Trump om in Hanoi een succes te scoren. Thuis ligt de Amerikaanse president immers zwaar onder vuur na de belastende getuigenis van zijn voormalige advocaat Michael Cohen voor het Huis van Afgevaardigden. Hij noemde Trump ‘een leugenaar, een oplichter en een racist’.

Er was wel enige hoop rond deze top. Na het mediaspektakel vorig jaar in Singapore zouden in Hanoi spijkers met koppen worden geslagen. Ondanks het uitwisselen van overdreven complimenten van Trump aan het adres van Kim Jong-un (zelfs de Engelssprekende Noord-Koreaan moest erom grinniken) blijken de standpunten toch zeer ver uit elkaar te liggen. Duidelijk is dat Noord-Korea niet verder wil gaan dan het (tijdelijk) stoppen van nucleaire tests. Geen sprake van buitenlandse controle op het nucleaire programma van Kim Jong-un, laat staan dat het arsenaal wordt afgebouwd. Zonder die troeven zou Kim Jong-un ook snel uitgespeeld zijn.