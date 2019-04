Kim Jong-un accepteert uitnodiging Poetin voor bezoek aan Rusland

De voorbije dagen werd in de Russische en in de Zuid-Koreaanse pers al druk gespeculeerd over een mogelijke ontmoeting. Volgens de Russische krant Izvestia gaan de twee elkaar treffen in de Russische stad Vladistok, niet ver van de grens met Noord-Korea. Dat zou dan gebeuren vlak voordat Poetin op 26 en 27 april naar China gaat, voor een economische top.