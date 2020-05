‘Kim Jong-un feliciteert Chinese president met coronabestrijding’

De boodschap was ‘in verband met het feit dat China succes boekt bij het voorkomen van de Covid-19-infectie’, aldus KCNA. Het staatspersbureau lichtte niet toe wat er precies bedoeld werd met ‘mondelinge boodschap’. Het is niet duidelijk of Kim en Xi elkaar hebben gesproken.

Er was de afgelopen tijd onduidelijkheid over de gezondheid van Kim. Er werd gespeculeerd dat hij zou zijn overleden, mogelijk als gevolg van een hartoperatie. Volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst is daar geen bewijs voor. Kim toonde zich zaterdag voor het in eerst in drie weken tijd in het openbaar tijdens de opening van een kunstmestfabriek. Daarvan verspreidde de Noord-Koreaanse overheid ook foto’s van een breedlachende Kim.