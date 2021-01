Kim Jong-un geeft zichzelf meer macht met nieuwe titel

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un lijkt zijn greep op de macht te willen verstevigen. Hij kreeg op een partijcongres in Pyongyang de titel toegekend van Algemeen Secretaris van de Koreaanse Arbeiderspartij, aldus het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Zijn vader Kim Jong-il en grootvader Kim Il-sung hadden diezelfde titel.

Noord-Korea wordt al decennialang met harde hand bestuurd door de familie Kim. Dictator Kim Jong-il kwam aan de macht na het overlijden van zijn vader in 2011. Zuid-Koreaanse analisten zagen de zus van de nieuwe leider, Kim Yo-jong, als de feitelijke 'nummer 2' van Noord-Korea. Hun voorspelling dat zij gepromoveerd zou worden op het partijcongres, lijkt echter niet te zijn uitgekomen.

Zus Kim Yo-jong keerde op de topbijeenkomst niet terug in het machtige politbureau. Dat lijkt een degradatie, maar betekent volgens waarnemers niet automatisch dat haar positie is verzwakt, schrijft Yonhap. De zus van de leider zou ongeacht haar titel een belangrijke rol kunnen spelen in het landsbestuur.

Onrust

De machtsverhoudingen in het geïsoleerde Noord-Korea worden door de buitenwereld op de voet gevolgd. Het regime van Kim heeft internationaal herhaaldelijk voor grote onrust gezorgd door raketten te testen en kernproeven uit te voeren. Noord-Korea gaat daarom gebukt onder zware internationale sancties.

Het Zuid-Koreaanse leger zegt over aanwijzingen te beschikken dat Noord-Korea gisteren weer een legerparade heeft gehouden. Die zou verband hebben gehouden met het partijcongres. Het is onduidelijk wat voor wapens daar dit keer zijn getoond. Bij de laatste grote parade in oktober leek het land een nieuwe intercontinentale raket te presenteren.

Een ingewijde zegt tegen Yonhap dat de Noord-Koreaanse legerparade van gisteren beperkt was qua omvang. Dat zou onder meer te maken hebben gehad met de situatie rond het coronavirus, het koude weer en het feit dat het leger momenteel bezig is met oefeningen.

