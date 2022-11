Kim Jong-un schiet nog meer raketten af, Zuid-Korea reageert met eigen raketten

Volgens de Japanse kustwacht ging het vermoedelijk om Noord-Koreaanse kruisraketten die extreem laag vlogen over een afstand van 50 kilometer. Eerder waren door Noord-Korea al 17 raketten afgevuurd. De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol had daarop een ‘snelle reactie’ bevolen op wat hij noemde ‘de meest recente provocaties’ van het regime in Pyongyang.

Seoul nam woensdag inderdaad wraak, drie uur nadat het Noord-Koreaanse leger een raket had gelanceerd die op minder dan 60 km van de zuidelijke stad Sokcho landde. Het Zuid-Koreaanse leger vuurde daarop drie precisie-luchtgrondraketten af nabij de plek aan de zeegrens waar eerder op de dag ook een Noord-Koreaanse ballistische raket was geland. In een verklaring heette het dat Zuid-Korea zo gevolg gaf aan de eerdere waarschuwing dat het ‘hard zou reageren op elke provocatie’.

Eerder woensdag meldde het leger dat voor het afgelegen Zuid-Koreaans eiland Ulleung een zeldzame waarschuwing was uitgevaardigd voor een luchtaanval uit het noorden. Volgens Seoul was het de eerste keer dat een door Noord-Korea afgevuurde ballistische raket ten zuiden van de betwiste zeegrens en dus dicht bij de territoriale wateren van Zuid-Korea landde. De lanceringen werden ook bevestigd door de Japanse kustwacht.

28 tests

Kim Jong-un heeft alleen al dit jaar orders gegeven voor 28 wapentests (een record), waaronder een ballistische middellangeafstandsraket die in oktober over de Japanse archipel vloog. De tien raketten die woensdag vroeg werden gelanceerd, vormden volgens kenners het grootste rakettenspervuur ​​sinds de 38-jarige Kim in 2012 de macht overnam van zijn vader Kim Jong-il.

In 2010 lanceerde Noord-Korea bij dezelfde zeegrens artilleriegranaten op een Zuid-Koreaans eiland in de frontlinie. Ook zou het een Zuid-Koreaanse marineschip hebben getorpedeerd, waarbij in totaal 50 mensen omkwamen. De meest recente raketinslagen zijn deels weer in dit gebied. ‘Dit is ongekend en we zullen het nooit tolereren’, stelden de gezamenlijke stafchefs van Zuid-Korea in een afzonderlijke verklaring.

Volledig scherm Kim Jong-un tijdens een recente toespraak voor het Opleidingsinstituut van de Arbeiderspartij in Pyongyang. © AFP

Vertoon

Het militaire vertoon van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un kwam slechts enkele uren nadat Pyongyang had geëist dat de Verenigde Staten en Zuid-Korea stoppen met grootschalige militaire oefeningen, omdat dergelijke ‘militaire onbezonnenheid en provocatie niet langer getolereerd kunnen worden’. Noord-Korea beloofde in de typische vurige retoriek dat Zuid-Korea en de VS ‘de meest verschrikkelijke prijs in de geschiedenis zouden betalen als ze door zouden gaan met gezamenlijke militaire oefeningen'. Sinds maandag voeren de VS en Zuid-Korea met 240 gevechtsvliegtuigen de hele dag door schijnaanvallen uit.

In een vanochtend vrijgegeven verklaring noemde Pak Jong Chon, een kopstuk van de Noord-Koreaanse Arbeiderspartij en een naaste vertrouweling van leider Kim Jong Un, de zogeheten ‘Vigilant Storm’-luchtmachtoefeningen “agressief en provocerend”. Pak beschuldigde het Pentagon ook van het formuleren van de ineenstorting van het Noord-Koreaanse regime als een belangrijke beleidsdoelstelling. Hij refereert aan het onlangs vrijgegeven National Defense Strategy-rapport van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Daarin staat dat elke nucleaire aanval van Noord-Korea op de Verenigde Staten of hun bondgenoten en partners ‘zal resulteren in het einde van dat regime’.



Rouw

In Zuid-Korea zijn op meerder plaatsen luchtalarmsirenes afgegaan nadat het Noorden ongeveer een dozijn raketten in zijn richting had afgevuurd. De raketlanceringen komen tijdens een periode van nationale rouw in Zuid-Korea, na de massale menigte in Seoul in het weekend waarbij meer dan 150 mensen omkwamen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: