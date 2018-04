Kim Jong-un spreekt vrij over top met Zuid-Korea en ontmoeting met Trump

Trump wil graag

Nieuwszender CNN meldt dat er, ter voorbereiding op de top, in het geheim rechtstreekse onderhandelingen tussen de VS en Noord-Korea gaande zijn. Zo moet er onder andere beslist worden over de plaats waar de gesprekken zullen plaatsvinden. Mogelijk in een onafhankelijk derde land.

Derde top Korea

Het was voor het eerst sinds begin 2015 dat het politieke bureau van de WPK bijeen was. De top van Kim met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in wordt in april de derde in zijn soort.



In 2000 ontmoetten de Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung en toenmalig dictator Kim Jong-il (1941-2011) elkaar in Pyongyang, de hoofdstad van het Noorden.



De tweede top was in 2007 ook in Pyongyang. Toen ontving Kim Jong-il de Zuid-Koreaanse president Roh Moo-hyun. De derde top is straks aan de grens in Panmunjom.