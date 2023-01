Kim Jong Un wil aantal kernwapens Noord-Korea ‘exponentieel uitbreiden’

De nucleaire retoriek van Noord-Korea blijft toenemen. Dictator Kim Jong Un zegt het eigen kernwapenarsenaal zo snel mogelijk te willen verveelvoudigen, melden staatsmedia in Pyongyang vandaag. De verveelvoudiging zou nodig zijn vanwege de toegenomen dreiging van buurland Zuid-Korea en de VS.

Kims woorden volgen op de lancering van drie ballistische raketten zaterdagochtend. De raketten werden afgevuurd richting het oosten van het Koreaanse schiereiland en eindigden in zee. Het was de zoveelste keer dat Noord-Korea provoceerde met raketten. Afgelopen jaar werden minstens 70 ballistische raketten gelanceerd, waaronder een intercontinentale raket die in theorie de VS zou kunnen bereiken.

Volgens Kim Jong Un is Zuid-Korea verworden tot een ‘onbetwiste vijand’, terwijl ook de VS het moeten ontgelden voor de vermeende militaire dreiging tegen het regime in Pyongyang. Om beide landen te counteren is ‘exponentiële expansie’ van het eigen kernwapenarsenaal noodzakelijk, aldus Kim. Het land moet verder aan een krachtigere intercontinentale ballistische raket ontwikkelen.

Het is niet de eerste keer dat Kim grote woorden gebruikt. De retoriek van de dictator is al een jaar lang onheilspellend. Eind november verkondigde de dictator al dat het voornaamste doel is om van Noord-Korea de grootste kernmacht ter wereld te maken.

Noord-Korea is kernmacht

Experts gaan er inmiddels vanuit dat het Noord-Korea inderdaad is gelukt om nucleaire wapens te ontwikkelen. Heel veel zijn dat er momenteel echter nog niet. In het gezaghebbende Nuclear Notebook van het Bulletin of the Atomic Scientists staat dat Noord-Korea in 2022 over genoeg materiaal beschikte voor 45 tot 55 kernwapens. Of die ook daadwerkelijk zijn gefabriceerd is de vraag. Waarschijnlijker heeft Noord-Korea er hoogstens 20 a 30.

Duidelijk is echter dat de dreiging vanuit het land toeneemt. ,,Noord-Korea heeft de afgelopen twee decennia aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van een kernwapenarsenaal”, schrijven onderzoekers Hans M. Kristensen en Matt Korda in hun Nuclear Notebook, dat sinds 1987 de kernwapenvoorraad op de wereld poogt te schatten. ,,Het heeft zes nucleaire apparaten tot ontploffing gebracht, waarvan één met een kracht van meer dan 100 kiloton. Ook heeft het testvluchten gemaakt met een verscheidenheid aan nieuwe ballistische raketten.”

Volledig scherm Deze foto van 18 november 2022 toont de testlancering van een nieuwe intercontinentale ballistische raket (ICBM) op een onbevestigde locatie in Noord-Korea. Het beeld werd officieel gedeeld door het persbureau van het regime. © AFP

Veel onzekerheid

Verschillende van deze raketten worden volgens beide experts in staat geacht om een kernkop af te vuren op doelen in Noordoost-Azië en mogelijk de Verenigde Staten en Europa. ,,Er bestaat echter grote onzekerheid over welke van de Noord-Koreaanse raketten zijn afgevuurd met een actieve operationele nucleaire capaciteit.”

Om de grootste nucleaire macht op de planeet te worden heeft Kim Jong Un nog even te gaan. Op de wereld zijn nu circa 13.000 kernkoppen gestationeerd, Rusland bezit ruim de helft daarvan (6850 stuks). Goede tweede is de VS met bijna 6500 kernwapens. Noord-Korea's ambitie worden bemoeilijkt door een VN-wapenembargo en economische sancties. De meeste sancties zijn sinds 2006 van kracht, in dat jaar hield het regime zijn eerste kernproef.