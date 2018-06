'Kim wil na paar uur met Trump alweer naar huis vliegen'

Kim Jong-un heeft in Singapore nog niet veel van zich laten horen behalve – via een tolk - dat hij een goed voorgevoel heeft over zijn ontmoeting met Donald Trump. En dat is wederzijds, blijkens optimistische verklaringen van de laatste.

Naar verluidt wil de Amerikaanse president eerst onder vier ogen met Kim spreken – de Noord-Koreaan zat op school in Zwitserland en spreekt uitstekend Engels – pas dan mogen hun naaste adviseurs erbij en komen de delegaties bij elkaar. Volgens sommige bronnen zou Kim dezelfde middag alweer naar huis willen vliegen wat erop zou kunnen wijzen dat de slotverklaring al op orde is.

Afleidingsmanoeuvres

Hij beweegt op mysterieuze manieren, de Noord-Koreaanse leider. Van een enge boeman die de wereld wil opblazen, lijkt hij plots een cultfiguur geworden. Iedereen in Singapore wil een glimp van hem opvangen, of tenminste van zijn geblindeerde Mercedes zonder nummerplaat.

Kim laat zich vooralsnog nog niet echt zien. Alleen al de reis naar Singapore zat vol afleidingsmanoeuvres, blijkt nu. Zo vertrok de Noord-Koreaanse leider met zijn honderd man sterke entourage verspreid over drie vliegtuigen. Het reisdoel bleek China waar het hele gezelschap overstapte in een lijnvlucht van China Air.

Kim-watchers melden dat het antieke staatsvliegtuig ‘de Havik’ mogelijk geen garantie was voor een pannevrije landing in Singapore. Het ding is geen lange afstanden gewend.

Met een moderne Boeing 747 kwam hij dus aan. Niet op het militaire vliegveld waar Trump landde, maar gewoon op de internationale luchthaven. Data op de app Flightradar24 toonden een afwijkende route. Weinig over water, zoveel mogelijk boven het Chinese vasteland. Alsof de Chinezen nog eens wilden onderstrepen dat hun Noord-Koreaanse bondgenoot maximale bescherming geniet. Eenmaal geland in Singapore, ging het via de VIP-ruimten verder.

Optreden

Publiek langs de route van het hotel naar het eiland Sentosa - waar de historische handdruk morgen plaats moet hebben - hoopt op een optreden van Kims sportieve lijfwacht. Tijdens Kims ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in trokken de superfitte kleerkasten de aandacht door als in een hilarische choreografie naast de limousine van de baas te draven.

Net als de geselecteerde en gedrilde cheerleaders tijdens de Olympische Winterspelen verhoogt het jaren vijftig gedoe de cultstatus. Een ander onwaarschijnlijk fenomeen is de extravagante basketballer Dennis Rodman die in Singapore is aangekomen als vriend van zowel Trump als Kim. Hij biedt zijn diensten aan als bemiddelaar, mocht dat wenselijk zijn.

Quote In Noord-Ko­rea zitten zo’n 120.000 mensen in de gevangenis waar ze het risico lopen op marteling, dwangar­beid en executie. Arnold Fang, onderzoeker van Amnesty International in Oost-Azië

Dictator

Je verzint het allemaal niet en het doet bijna vergeten dat de man, zo benadrukken mensenrechtenorganisaties, toch heus een ouderwetse, keiharde en Stalinistische dictator is. Wie bij hem uit de rij stapt, loopt enorme risico’s, inclusief de familieleden die soms gruwelijk uit de weg werden geruimd.

,,In Noord-Korea worden de mensenrechten van miljoenen mensen geschonden. Daarnaast zitten zo’n 120.000 mensen in de gevangenis waar ze het risico lopen op marteling, dwangarbeid en executie. Het zou uiterst teleurstellend zijn als aan de catastrofale mensenrechtensituatie in Noord-Korea voorbij wordt gegaan", zegt Arnold Fang, Amnesty’s onderzoeker in Oost-Azië.

Veel gevangenen zijn niet beschuldigd van een internationaal erkend misdrijf, maar zitten vast omdat ze in contact stonden met mensen van wie wordt verondersteld dat ze de staat bedreigen, aldus Amnesty. Internationale waarnemers zouden direct toegelaten moeten worden tot de gevangenenkampen en er zouden stappen genomen moeten worden om mensen vrij te laten die geen strafbaar feit hebben gepleegd.

Laat

De Noord-Koreaanse staatsmedia hebben typisch pas heel laat gemeld dat de 'Briljante Kameraad' in Singapore met Donald Trump gaat onderhandelen. Het moet een shock zijn voor menig Noord-Koreaan hun leider de hand te zien schudden van een Amerikaan. Tot voor kort werden Amerikanen door de Noord-Koreaanse propagande afgeschilderd als duivels en moordenaars. Het is overigens pas de vierde buitenlandse trip van de jonge president, die in 2011 zijn vader opvolgde. Vanwege de VN-sancties valt er weinig voor hem te reizen. Behalve dan twee keer naar China en wat stappen op Zuid-Koreaans grondgebied bij de gedemilitariseerde zone voor overleg met president Moon.