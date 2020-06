Kind (5) komt onder rijdende grasmaaier en overlijdt

Verdachte Reading stak om zich heen in vrienden­groep: ‘Van de een naar de ander’

19:30 De man die gisteren om zich heen stak in een park in het Britse Reading, is de 25-jarige Libiër Khairi Saadallah. Hij zou eerder al op de radar van veiligheidsdienst MI5 hebben gestaan, zo meldt de BBC. Volgens ooggetuigen van het drama dat drie mensen het leven kostte en waarbij drie anderen ernstig gewond raakten, stak de verdachte tegen de klok in om zich heen in een groep van tien vrienden. ,,Als hij iemand raakte, ging hij door naar de volgende, en daarna weer naar een ander.’’