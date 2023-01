Kind van 11 jaar komt om bij schietpartij in Antwerpse ‘drugsoorlog’

Een schietpartij in het Antwerpse district Merksem heeft een 11-jarig kind het leven gekost. De lokale politie meldt dat ze stierf toen een woning onder vuur werd genomen. Volgens de Antwerpse burgemeester Bart de Wever heeft het er alle schijn van dat dit gaat om een conflict in de drugsoorlog die al maanden gaande is in de stad.

De daders schoten op een garagepoort aan de Nieuwdreef, maar daarachter verbleven mensen. Het kind zou niet rechtstreeks geraakt zijn door de kogels, maar zijn omgekomen door een ontplofte magnetron, vertelde de burgemeester in het Belgische tv-programma Terzake. ,,In die ruimte zaten kinderen. Het was een geïmproviseerde keuken.” Volgens lokale media gaat het om een meisje en is ter plekke nog geprobeerd om haar te reanimeren. Twee familieleden zouden lichtgewond zijn geraakt.

De Wever zegt in de uitzending altijd te hebben gevreesd voor wat nu is gebeurd. ,,Er is een onschuldig slachtoffer gevallen. Dat is verschrikkelijk, maar het zat er allemaal aan te komen. Dit kan alleen maar een aansporing zijn om de inspanningen te verveelvoudigen om de drugsmaffia aan te pakken.”

Bij het huis van de nu onder vuur genomen familie zijn volgens De Wever al vaker incidenten geweest. ,,Het heeft er alle schijn van dat het een afrekening is in het milieu. Alweer. Er is een drugsoorlog gaande in de stad. Criminelen vallen huizen van andere criminelen aan. Dat zijn we nu al maanden aan het meemaken.”

Golf van aanslagen

Vooral sinds de zomer volgen de aanslagen in en rond Antwerpen elkaar razendsnel op. Sinds juni vonden er grofweg vijftig aanslagen plaats met vuurwerkbommen of beschietingen. Het heeft er alle schijn van dat een aantal Belgische, maar mogelijk ook Nederlandse, bendes met elkaar in conflict zijn. De inzet daarbij zouden veelal geripte partijen coke zijn.

Bij het uitvechten van die conflicten wordt volop gebruik gemaakt van Nederlandse loopjongens om de aanslagen te plegen. Met patrouillerende agenten en camerabeelden werden Nederlandse kentekenplaten scherp in de gaten gehouden. Het leidde tot de aanhouding van in totaal zeker dertig Nederlandse jongeren. Het gaat om mannen van veelal begin twintig en afkomstig uit Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Almere.

In augustus wist de Antwerpse politie bijvoorbeeld een aanslag te verijdelen toen vier Nederlanders werden onderschept in de buurt van Poké Bowl Palace, het eethuis van de familie van Jamal Ben Saddik. Het ging om twee jongens van 17 jaar, een van 18 jaar en een van 20 jaar oud. In de auto hadden de mannen vuurwapens liggen en materiaal om een brandbom te maken.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: