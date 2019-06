'Kinderen zien seks als enige optie om te kunnen eten'

Pasgeboren baby in vuilniszak gedumpt door moeder die zwanger­schap wilde verbergen

7:12 De Duitse politie heeft ternauwernood een baby kunnen redden die door haar moeder in een vuilniszak achter haar huis in de struiken was gelegd. Na drie uur in de vuilniszak was de zuurstof bijna op, zei justitie vandaag. Het meisje, dat een lichaamstemperatuur van nog maar 31 graden had, is inmiddels buiten levensgevaar, maar moet nog wel behandeld worden.