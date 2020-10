Klaterend applaus bij terugkeer parlementslid na corona en coma: ‘Ik ben erg ontroerd’

Franse parlementariërs hebben hun collega Jean-Luc Reitzer vandaag een staande ovatie gegeven bij zijn terugkeer in de banken. Reitzer begon weer met werken nadat hij een maand lang in een coma lag door besmetting met het coronavirus. Uiteindelijk lag hij in totaal 2,5 maand in een ziekenhuis in Mulhouse.

Toen voorzitter Richard Ferrand van het parlement Reitzer aankondigde stonden de aanwezige parlementariërs op en klapten ze hun handen stuk. ,,Dankjulliewel collega's, ik ben erg ontroerd”, zei hij tegen zijn collega’s. ,,Jullie snappen dat er veel door me heen gaat nu ik hier weer sta.’’

De 68-jarige Reitzer is lid van het parlement sinds 1988 en lid van de centrumrechtse oppositiepartij Les Republicains. Hij is afkomstig uit de Franse regio Grand-Est, een van de door het coronavirus zwaarst getroffen gebieden in Frankrijk. Op 5 maart kwam hij in het ziekenhuis terecht.

De teruggekeerde parlementariër gebruikte zijn eerste toespraak dan ook om te pleiten voor een betere overheidsfinanciering van de gezondheidszorg. ,,Er zijn te veel zaken die fout gaan. Ik ben er levende getuige van.’’ Ook betuigde hij het zorgpersoneel eer.

Lees door onder de tweet

null Après avoir été plongé dans le coma pendant un mois à cause du Covid-19, le député Jean-Luc Reitzer est de retour à l'Assemblée pic.twitter.com/yN1cttqykd Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Nieuwe maatregelen

Net als in Nederland en andere Europese landen stijgt het aantal coronabesmettingen in Frankrijk de laatste weken hard. Afgelopen zaterdag was sprake van een recordstijging. Toen was in een dag tijd bij bijna 27.000 mensen vastgesteld dat ze het virus hadden opgelopen.

President Emmanuel Macron maakt vermoedelijk morgenavond op televisie nieuwe maatregelen bekend. Hij overlegde vanochtend met zijn belangrijkste ministers. Het is nog onduidelijk wat hij precies van plan is, maar volgens Franse media wordt mogelijk een avondklok ingesteld in grote steden. In hoofdstad Parijs en op sommige andere plaatsen zijn cafés al gesloten om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Volledig scherm Het Franse parlement. © EPA