Klein vliegtuig dat onderweg was naar Keulen in problemen

saoedi-Arabië Experts: Zelfdoding dolfijn Mosa gevolg van stress en angst door slechte omstandig­he­den

Dolfijn Mosa, die zichzelf te pletter zwom tegen de muur van een bassin in Saoedi-Arabië, deed dat vanwege stress en angst. Dat zeggen Amerikaanse deskundigen die zich voor Animal Rights over haar zelfdoding hebben gebogen. De dierenwelzijnsorganisatie probeert dinsdag via de rechter vier andere dolfijnen terug te halen naar Curaçao.

2 september