Kleinste baby ter wereld mag naar huis

Ryusuke kwam in oktober via een keizersnede op de wereld. Zijn moeder was toen ruim 24 weken zwanger. Er werd gekozen voor een keizersnee omdat de moeder last had van een te hoge bloeddruk. Bij de geboorte woog het jongetje iets meer dan een grote appel. ,,Toen hij werd geboren, was hij zo klein. Het leek alsof een aanraking hem zou kunnen breken’’, zei moeder Toshiko tegen verslaggevers.

Ryusuke is sinds zijn geboorte dertien keer zo zwaar geworden; hij weegt nu 3 kilo. ,,Nu drinkt hij melk en kunnen we hem in bad doen.’’ Ryusuke is het lichtste babyjongetje dat zijn geboorte overleefde. De vorige recordhouder kwam ook uit Japan en had een geboortegewicht van 268 gram. Het kleinste meisje komt uit Duitsland en woog bij haar geboorte in 2015 252 gram, volgens een overzicht van de University of Iowa.



De kans op overlijden is bij te klein geboren jongetjes significant groter dan bij te klein geboren meisjes.