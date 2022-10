Klimaatactivisten lijmen zich vast aan dinosaurusskelet in museum Berlijn

De protestgroep Letzte Generation gaf een verklaring af: ,,Klimaatverandering waar we niet tegenop kunnen, bedreigt ons net als de dinosaurussen uit het verleden. Als we niet met uitsterven bedreigd willen worden, moeten we nu handelen.”

Ook elders in Europa vroegen klimaatactivisten de afgelopen weken om aandacht voor de klimaatproblematiek. Donderdag lijmde een klimaatactivist zich nog vast aan het Meisje met de parel, het beroemde schilderij van Johannes Vermeer, dat met glas werd beschermd. Sinds vrijdagmiddag hangt dat werk weer in het Mauritshuis in Den Haag, onbeschadigd.

Aardappelpuree

In het Barberini Museum in de Duitse plaats Potsdam, op een steenworp van Berlijn, gooiden twee activisten van de groep Letzte Generation vorig weekend aardappelpuree op het schilderij Les Meules van Claude Monet. Het tweetal lijmde zich daarna vast aan de vloer. ,,We stellen de samenleving dezelfde vraag als 2 vrouwen met #Tomatensuppe vorige week in de National Gallery in Londen: wat is meer waard, kunst of het leven?”, schreef de groep na de actie op Twitter.

In datzelfde weekend blokkeerden activisten van de groep Just Stop Oil in Londen het beroemde kruispunt Abbey Road, met fikse verkeersopstoppingen tot gevolg. De activisten deden dat door dezelfde pose aan te nemen als The Beatles op de beroemde hoes van hun album Abbey Road uit 1969. Just Stop Oil zorgde vorige week wereldwijd voor reuring door een schilderij van Vincent van Gogh met tomatensoep te besmeuren.

Soep

Donderdag probeerde een jonge vrouw soep te gooien naar een schilderij in het Musée d’Orsay in Parijs, bevestigde het museum zondag. Bewakers voorkwamen dit. Het museum wilde niet zeggen welk schilderij het doelwit was, maar het is de thuisbasis van kunstwerken van onder anderen Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Edouard Manet en Claude Monet.

In de West-Franse plaats Sainte-Soline gaan klimaatprotesten de tweede dag in, nadat zaterdag 61 politieagenten bij eerdere acties aldaar gewond raakten. De demonstranten maken bezwaar tegen de aanleg van een enorm waterreservoir in het departement Deux-Sèvres ten behoeve van de landbouw. Zondag blokkeerden zo’n 2000 actievoerders diverse wegen in de regio, meldt de Bretonse krant Le Télégramme.